Telefony to nieodłączni towarzysze niemal każdej chwili w ciągu dnia. Od rana do wieczora przeglądamy newsy, scrollujemy social media i piszemy z przyjaciółmi. Dźwięk niekończących się powiadomień wpisał się w codzienność. Pomimo wielu apelów lekarzy i psychologów z całego świata nadal nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie realne zagrożenia niesie za sobą uzależnienie od ekranów smartfonów. Poza pogorszeniem wzroku, nadwyrężeniem stawów dłoni i obciążeniem odcinka szyjnego kręgosłupa, jednym z najbardziej dotkniętych ciągłymi bodźcami i informacjami narządem jest mózg. Przekroczenie dozwolonego użytkowania internetu w telefonie (bezpieczny czas to 2 godziny dziennie) powoduje poważne i często nieodwracalne zmiany i uszkodzenia w strukturze mózgu i to w częściach odpowiedzialnych za komunikację, pamięć i podejmowanie decyzji.