Po co wróżyć zwierzętom? Tarot na dziś dla twojego zwierzaka!

Tarota używamy do tego, by poznać swoją przyszłość. Zwierzęta, tak samo jak ludzie, mają uczucia, myślą, oraz podejmują decyzje, które wpływają na ich życie. Nie jesteśmy jednak w stanie skomunikować się z naszymi pupilami werbalnie. Dlatego pomocne mogą być karty tarota - ten uniwersalny język pomoże zrozumień nam, co nasz zwierzak myśli, czego potrzebuje, jak się czuje w danej chwili. Mimo że zwierzęcy tok podejmowania decyzji jest mniej skomplikowany od ludzkiego, to nadal żywe istoty - w dodatku, tak samo jak my, mają znaki zodiaku, różne osobowości i charaktery, upodobania, przyzwyczajenia i antypatie, które sprawiają, że są wyjątkowe! Co więc stoi na przeszkodzie, by wykorzystać karty tarota, lepiej poznać swojego pupila i wzmocnić wspólną więź?

Reklama

Pamiętaj, że wróżenie z kart tarota nigdy nie powinno być substytutem wizyty u weterynarza.

Jak stawiać tarota pupilowi? Czy tarot dla psa działa?

Wróżenie z kart zwierzakowi różni się od stawiania kart sobie, czy komuś innemu. Tarot ma odpowiadać na pytania poprzez wgląd w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zwierzęta żyją chwilą - nie rozmyślają o swoich błędach, biorą pod uwagę swoją niedaleką przeszłość i przyszłość, ale pod jednym warunkiem — tylko, jeśli jest ona związana z chwilą obecną. Dlatego rozkład tarota dla zwierzaka powie ci, co może on czuć w danym momencie.

Wylosuj jedną kartę - postaw tarota swojemu pupilowi

Jak więc zacząć wróżyć z kart tarota dla zwierzaka? Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co twój zwierzak czuje w danym momencie, do wróżenia wybierz Arkana Małe. To one najlepiej interpretują potrzeby zwierząt, oraz skupiają się na chwili obecnej. Zawołaj swojego pupila i w jego obecności wybierz jedną kartę tarota z poniższego quizu. Następnie przeczytaj jej interpretację. Co mówi o twoim zwierzaku?



Zobacz również:

Te znaki zodiaku to same problemy - egoiści, gwiazdy i królowe dramatu

Horoskop miesięczny na maj 2022 r. Co czeka wszystkie znaki zodiaku? Odpowiada wróżka Mariwa

Najmądrzejsze znaki zodiaku