Wigilia to bez wątpienia najpiękniejszy bożonarodzeniowy zwyczaj. Wówczas wspólnie z rodziną możemy w spokoju zasiąść do posiłku złożonego tradycyjnie z dwunastu potraw, które symbolizują dwunastu apostołów. O której godzinie, zważając na tradycję, powinniśmy rozpocząć wigilię 2022? Meteorolodzy zaznaczają, że w tym roku na niebie pierwszy może pojawić się Jowisz.

Wigilia 2022: O której rozpocząć wieczerzę?

Zgodnie z tradycją świąteczną powinniśmy rozpocząć wieczerzę wigilijną, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Zwyczaj ten nawiązuje do Gwiazdy Betlejemskiej, która doprowadziła trzech królów (Kacpra, Melchiora i Baltazara) do narodzonego Jezusa Chrystusa.

Wiele osób 24 grudnia co roku wypatruje pierwszej gwiazdki. Jak się okazuje, często pierwsze na niebie widoczne są nie gwiazdy, a planety. To właśnie one zazwyczaj sygnalizują, że możemy rozpocząć kolację. W tym roku o pierwszeństwo na niebie walczyć będą: Jowisz, Mars i Wenus. Eksperci zaznaczają, że najjaśniej może świecić Jowisz. To właśnie on najprawdopodobniej w wielu domach będzie znakiem, że kolędowanie można oficjalnie rozpocząć.

Osoby, które czekają na gwiazdy, nie będą musiały zwlekać długo z posiłkiem. W grudniu gwiazdy pojawiają się na niebie stosunkowo wcześnie. W tym roku słońce najwcześniej zajdzie w Suwałkach. Tam ciemność zapanuje już kilka minut po 15.00. Mieszkańcy Krakowa pożegnają słońce o 15.42. W Warszawie będzie to godzina 15.27. Najpóźniejszy zachód słońca wystąpi w Jeleniej Górze - o 15.54.

Wigilia to bez wątpienia najpiękniejszy bożonarodzeniowy zwyczaj

Pojawienie się na niebie pierwszej gwiazdki jest uzależnione od tego, kiedy na niebie zapanuje ciemność. W konsekwencji wigilijną wieczerzę tym razem najwcześniej mogą rozpocząć mieszkańcy Suwałk. Tam gwiazdy pojawią się na niebie jeszcze przed 16.00.

Życie i styl Nadciągają cyklony znad Atlantyku. Prognozy pogody zaskakują Chociaż tradycje związane z wieczerzą wigilijną warto podtrzymywać, nie we wszystkich domach rzeczywiście czeka się na pierwszą gwiazdkę. W tym roku wypatrzenie jej na niebie może być wyjątkowym wyzwaniem. Wszystko przez pogodę. Synoptycy już od kilku dni ostrzegają, że 24 i 25 grudnia Polskę spowiją gęste chmury.

Prawie całkowite zachmurzenie może sprawić, że jakiekolwiek znaki na niebie - zarówno gwiazdy, jak i planety - nie będą widoczne gołym okiem. Wówczas warto, kierując się intuicją, zasiąść do stołu około godziny 16.00.



Wigilia 2022: Ile zazwyczaj trwa wieczerza?

W każdym domu uroczysta kolacja wygląda nieco inaczej. Czas trwania wieczerzy zależy oczywiście od wielu czynników. Zgodnie z tradycją wigilia 2022 powinna zakończyć się przed północą, by później domownicy mogli w spokoju udać się na Pasterkę i tam świętować Boże Narodzenie.

Zgodnie z tradycją świąteczną powinniśmy rozpocząć wieczerzę wigilijną, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka

