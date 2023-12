Spis treści: 01 Dodatek aktywizacyjny 2023. O tym świadczeniu wie niewielu

02 Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać dodatek aktywizacyjny?

03 Ile wynosi zasiłek aktywizacyjny? Tyle można dostać

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, obok wsparcia w poszukiwaniu nowego zajęcia, zyskuje status osoby bezrobotnej, a co za tym idzie - może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych. Ci, którzy, będąc zarejestrowanymi w urzędzie pracy, sami znajdą jednak nową posadę, wówczas mogą wnioskować o dodatkowe świadczenie.

Dodatek aktywizacyjny jest swego rodzaju premią i wynagrodzeniem za samodzielne znalezienie pracy dla osób, które znalazły się na liście bezrobotnych w urzędzie pracy. "To świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową" - informuje Urząd Pracy m. st. Warszawy. Co trzeba zrobić, aby go dostać?

O dodatek aktywizacyjny starać może się wyłącznie ta osoba, która miała prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowe świadczenie przysługuje:

bezrobotnym z prawem do zasiłku, z własnej inicjatywy podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,

osobie, która w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będzie otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Chcąc ubiegać się o dodatek aktywizacyjny należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie pracy, w którym uprzednio było się zarejestrowanym jako bezrobotny. Wraz z dokumentem dostarczyć należy potwierdzenie podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ile wynosi zasiłek aktywizacyjny? Tyle można dostać

Wysokość dodatku aktywizacyjnego uzależniona jest od kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Ten w 2023 roku wynosi 1304,10 zł brutto. Dlatego też maksymalna kwota dodatku aktywizacyjnego wynieść może 652,10 zł brutto. Dodatku nie otrzyma jednak każdy.

Ubiegać nie mogą się o niego między innymi osoby, które podjęły pracę u pracodawcy, u którego pracowały już wcześniej lub wykonywały inną pracę zarobkową tuż przed rejestracją w urzędzie pracy. Nie dostaną go także osoby przebywające na bezpłatnym urlopie, które znalazły pracę u zagranicznego pracodawcy oraz ci, którzy podjęli zatrudnienie na skutek skierowania przez urząd pracy do wykonywania robót publicznych lub prac interwencyjnych.

