Program "Dobry start" to inicjatywa mająca na celu wsparcie finansowe rodziców i opiekunów dzieci przygotowujących się do nowego roku szkolnego. W ramach tego programu przewidziano świadczenie w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko.

Pieniądze mają stanowić wsparcie na zakup niezbędnych artykułów szkolnych, wyprawki, ubrań, czy też obuwia do szkoły. Rodziny otrzymają świadczenia bez względu na dochód.

Aby skorzystać z programu "Dobry start", rodzice i opiekunowie muszą złożyć odpowiedni wniosek do ZUS.

To już ostatnia szansa na złożenie wniosku. Rodziny muszą się pośpieszyć

ZUS podkreśla, że wnioski należy składać do 30 listopada 2023 r. Jeśli zrobimy to po wyznaczonym terminie, nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Jednakże na wypłatę świadczenia musimy trochę poczekać. Dodatek powinien wpłynąć na konta beneficjentów w ciągu dwóch miesięcy od złożenia dokumentów. Dlatego też, jeśli wniosek prześlemy 30 listopada 2023 r., świadczenie wpłynie na nasze konto do 30 stycznia 2024 r.

Zdjęcie Dodatek ma stanowić wsparcie na zakup niezbędnych artykułów szkolnych i skompletowanie wyprawki / 123RF/PICSEL

Jak złożyć wniosek? Zrobisz to w prosty sposób online

Wniosek o 300 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Możemy zrobić to za pomocą:

platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

bankowości elektronicznej,

portalu Emp@tia,

aplikacji mobilnej mZUS.

Najszybszym sposobem złożenia wniosku będzie wykorzystanie aplikacji mobilnej mZUS. Zarówno w tej aplikacji, jak i w PUE ZUS dostępne są informacje na temat wniosku, a także jego status.

Zdjęcie To już ostatni dzień na złożenie wniosku do ZUS / 123RF/PICSEL

Kto Może Składać Wnioski?

Świadczenie w ramach programu "Dobry start" w postaci 300 plus przysługuje jednokrotnie na każde dziecko uczące się w szkole. Obejmuje to dzieci w wieku od 7 do 20 lat, a dla uczniów z niepełnosprawnością wsparcie można otrzymać do 24.

Wniosek o dodatek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub jego opiekun faktyczny. Dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosek składa odpowiednio rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.