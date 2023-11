Spis treści: 01 Emerytura honorowa. Kluczowy jeden warunek

Emerytura honorowa to specjalne świadczenie, które otrzymuje konkretna grupa seniorów. Dodatek do emerytury, który obecnie wynosi 5540 zł, otrzymują osoby w określonym wieku.

Środki wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca z kolei środki osobom powiązanym z rolnictwem. Świadczenie wypłacają też resortowe zakłady emerytalne MON i MSWiA.

Wiek to jedyne kryterium otrzymania emerytury honorowej. Świadczenie jest dedykowane osobom, które ukończyły 100 lat. Osoby ubezpieczone w ZUS lub KRUS nie muszą składać żadnych wniosków i dokumentów, bo środki są przyznawane automatycznie.

Wyjątkiem są seniorzy, którzy nie pobierają emerytury z ZUS lub innego organu emerytalnego. W takiej sytuacji muszą złożyć wniosek o przyznanie emerytury honorowej i przedstawić dokument potwierdzający, że ukończyli 100 lat.

Od 1 marca 2023 roku emerytura honorowa wynosi dokładnie 5540,25 zł. Można ją otrzymać jako dodatek do emerytury zasadniczej. Emerytura honorowa podlega corocznej waloryzacji.

Świadczenie ma jednak stałą kwotę do końca okresu wypłacania. Przykładowo, seniorzy, którzy ukończyli 100 lat przed 1 marca 2023 roku otrzymują emeryturę honorową w wysokości 4944, 70 zł. Natomiast osoby, które ukończyły 100 lat po 1 marca 2023 otrzymują już nieco wyższe świadczenie w wysokości 5440,25 zł brutto.

Wiele wskazuje na to, że w marcu 2024 roku dotychczasowa kwota wzrośnie do ponad 6 tys. zł. Tak przynajmniej wynika z najnowszych prognoz. A te wskazują, że będzie to wzrost na poziomie 12,3 proc. Jak podała Interia Biznes w artykule Tyle ma wzrosnąć największy dodatek do emerytury. Świadczenie przebije 6 tys. zł,kwota 5540,25 zostanie podniesiona o 681,45 zł, co ostatecznie daje 6221, 70 zł.

Rzecznik ZUS przekazał w rozmowie z PAP, że w 2022 roku emeryturę honorową w całej Polsce otrzymywało 2689 osób. - Widzimy, że ta liczba stale rośnie z miesiąca na miesiąc. Dziś to już 2,9 tys. osób - przekazał Paweł Żebrowski.

Dane GUS wskazują, że w 2021 roku przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wynosiła 71,8 lat, a kobiet - 79,7 lat. Trzy lata temu w naszym kraju żyło 2200 osób, które ukończyły 100 lat.

Według danych ZUS, ten wysoki dodatek do emerytury pobiera 2850 osób w całej Polsce. Zdecydowaną większość stanowią kobiety - dodatek do emerytury otrzymuje 2420 pań i 430 panów.

