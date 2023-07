O tym imieniu pamiętają dziś tylko nieliczni. Jego historia jest niezwykła

Spis treści: 01 Imię Krzysztof - pochodzenie i znaczenie

02 Imię Krzysztof - numerologia

03 Imię Krzysztof - cechy charakteru

04 Krzysztof - imieniny

05 Imię Krzysztof - popularność

Imię Krzysztof ma pochodzenie greckie i wywodzi się od słowa "christophoros" co oznacza "niosący Chrystusa". Jego historia jest wyjątkowa - wiąże się bowiem z legendą o św. Krzysztofie - barbarzyńcy obdarzonym nadludzką siłą i wzrostem. Jak głosi przypowieść, postanowił on mieć za pana kogoś, kto będzie silniejszy do niego, dlatego wstąpił do gwardii cesarskiej, jednak ta nie spełniła jego oczekiwań. Wtedy postanowił być wierny diabłu, a potem doznał nawrócenia i zaczął służyć Jezusowi. Osiłek zamieszkał nad rzeką i przenosił pielgrzymów na drugi jej brzeg - w tym również Chrystusa. Czczony od V w. Św. Krzysztof jest patronem podróżników, brodów, przewoźników oraz żeglarzy.

Liczba imienia Krzysztof to 4 - przypisuje się jej skromność, zaradność, pracowitość, chęć niesienia pomocy innym.

Zdjęcie Osoby o imieniu Krzysztof zazwyczaj cechuje pogoda ducha i optymizm / 123RF/PICSEL

Mówi się, że mężczyźni o imieniu Krzysztof to w dzisiejszych czasach osoby o chwiejnym charakterze - na codzień spokojni i opanowani, jednak w jednej chwili można wyprowadzić ich w równowagi. Imię Krzysztof przypisuje się osobom wesołym, gadatliwym, lubiącym podróżować, poznawać nowych ludzi - szczególnie kobiety. Krzysztof jest duszą towarzystwa i uwielbia zabawy do białego rana. Jednocześnie przywiązuje uwagę to tego, aby wykonywać powierzone mu obowiązki, jest staranny i ambitny, nie znosi fuszerki, wszystko musi mieć zapięte na ostatni guzik.

Krzysztof bywa ponadto niestały w uczuciach, jeśli jednak trafi na jedyną i odpowiednią kobietę, będzie chciał spędzić z nią całe życie. Jest dobrym mężem i ojcem.

Imieniny Krzysztofa obchodzi się: 2 marca, 5 marca, 15 marca, 14 kwietnia, 21 maja, 25 lipca, 20 sierpnia, 23 września i 31 października. Najpopularniejszą datą jest 25 lipca.

Jak podają dane ze stycznia 2023 roku, w Polsce imię Krzysztof nosi obecnie 645674 mężczyzn. W roku 2022 otrzymało je 1352 chłopców.

Znane osoby o imieniu Krzysztof

Krzysztof Kolberger - aktor i reżyser

Krzysztof Kowalewski - aktor filmowy, telewizyjny, teatralny, kabaretowy i radiowy

Krzysztof Stelmaszczyk - aktor teatralny i telewizyjny

Krzysztof Kamil Baczyński - poeta

Krzysztof Komeda - muzyk i kompozytor jazzowy

Krzysztof Hołowczyc - kierowca rajdowy, prezenter telewizyjny

Krzysztof Krawczyk - wokalista, gitarzysta i kompozytor

Krzysztof Baranowski - żeglarz, dziennikarz, prezenter telewizyjny