Nowy system podatkowy - zgodnie z zapewnieniami polskiego rządu - ma sprawić, że Polacy, w tym także polscy seniorzy, będą bogatsi. Jakie zmiany już niedługo zaczną obowiązywać? Do zdecydowanie najważniejszych z nich możemy zaliczyć likwidację ulgi dla klasy średniej, która miała dotyczyć pracowników zarabiających pomiędzy 5701 zł a 11 141 zł brutto oraz obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., które dotknie znacznie większej części społeczeństwa, w tym osoby podbierające z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych emerytury i renty. Czy wszyscy świadczeniobiorcy ZUS-u zyskają dodatkowe pieniądze? Niestety nie. To jak nowy system podatkowy wpłynie na wysokość świadczenia, zależy od tego, ile przed 1 lipca wynosi emerytura, czy też renta. Duża grupa w ogólnie od odczuje zmian. Dlaczego? Ponieważ od osób pobierających świadczenia, których kwota nie przekracza 2500 zł brutto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obecnie nie odprowadza się podatku dochodowego. Nowy system podatkowy dotknie jednak wszystkich pozostałych świadczeniobiorców - wiele osób zyska, jednak znajdą się też tacy, którzy przez zmiany wchodzące w życie 1 lipca, stracą.

Komu nowy system podatkowy pozwoli zarobić?

Zdjęcie Obniżenie stawki PIT z 17 proc. na 12 proc. pozwoli zarobić świadczeniobiorcom, których emerytury lub renty dotychczas mieściły się w przedziale od 2500 zł brutto do 9500 zł brutto / 123RF/PICSEL

Obniżenie stawki PIT z 17 proc. na 12 proc. pozwoli zarobić świadczeniobiorcom, których emerytury lub renty dotychczas mieściły się w przedziale od 2500 zł brutto do 9500 zł brutto. Wszystkie osoby należące do tej grupy mogą liczyć na wyższą wypłatę już w lipcu. O ile wzrośnie comiesięczne świadczenie? To oczywiście zależy od konkretnej kwoty emerytury i renty. Stawka wyliczana jest bowiem indywidualne. Nie należy jednak spodziewać się "kokosów". Maksymalny wzrost świadczenia będzie wynosił bowiem nieco ponad sto złotych. Większość świadczeniobiorców otrzyma jednak jedynie kilkadziesiąt złotych więcej.

Kto przez nowy system podatkowy straci?

Niestety nowy system podatkowy nie będzie łaskawy dla wszystkich. Emeryci i renciści, którzy otrzymują obecnie świadczenia powyżej 9500 zł brutto, w lipcu dostaną mniej pieniędzy niż zazwyczaj.





