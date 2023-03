Świadectwo energetyczne: Co to jest?

Świadectwo energetyczne to dokument, który informuje o zapotrzebowaniu budynku na energię. W świadectwie uwzględniana jest energia potrzebna do oświetlenia budynku, prawidłowej pracy klimatyzatorów i wentylatorów, ogrzania budynku i wody. Informacje zawarte w świadectwie trafiają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zobacz również: Trzymamy je w domu jako ozdobę. Skutecznie blokują sygnał Wi-Fi

Kto musi mieć świadectwa energetyczne?

Do tej pory świadectwo energetyczne było wymagane od właścicieli domów jednorodzinnych powstałych po 2009 r. oraz mieszkań w takich domach. 28 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy “o charakterystyce energetycznej budynków" oraz “prawa budowlanego", które zmienia tę zasadę — odtąd takie dokumenty będą wymagana od wszystkich właścicieli budynków jednorodzinnych oraz mieszkań w takich budynkach, niezależnie od daty ich powstania.

Reklama

Takiego dokumentu nie muszą posiadać właściciele wolnostojących budynków, których powierzchnia użytkowanie nie przekracza 50 m kw.



Zobacz również: Kto nie dostanie 500 plus? Ważna data dla osób, które chcą zachować ciągłość świadczenia

Jak uzyskać świadectwo energetyczne i ile to kosztuje?

Świadectwo energetyczne wystawiają firmy, które posiadają stosowne uprawnienia, dlatego koszt wydania takiego dokumentu może różnić się w zależności od regionu oraz firmy i wynosić od 500 do 1500 zł.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat, po tym czasie należy je odnowić. Dokumenty wydane przed wejściem w życie nowelizacji zachowają swoją ważność, na okres w nich uwzględniony.

5000 zł kary za brak ważnego świadectwa energetycznego

Świadectwo energetyczne jest wymagane od właścicieli, którzy chcą sprzedać swój dom lub zacząć go wynajmować. Za brak ważnego dokumentu grozi grzywna w wysokości pięciu tysięcy złotych.



Zobacz również: Zwrot podatku nawet w 10 dni? To możliwe pod jednym warunkiem