Koniec z zerową stawką VAT na produkty spożywcze

Tzw. tarcza osłonowa na żywność została wprowadzona w lutym 2022 r., obniżając VAT na towary objęte pięcioprocentowym podatkiem. Decyzja podyktowana była bardzo wysoką inflacją.

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym czytamy:

"W związku z najnowszymi odczytami inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych objętych przejściową stawką VAT 0%, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31.03.2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze".

Jak bardzo podrożeją artykuły spożywcze?

Wiele osób zastanawia się, jak decyzja resortu finansów wpłynie na ceny artykułów spożywczych. Ekonomiści podjęli się pierwszych wyliczeń, z których wynika, że na przykład - jeśli za mleko płacimy teraz 2,86 zł, to od kwietnia podrożeje ono do 3 zł.

Przyjmując, że kostka masła kosztuje obecnie 6,67 zł, to za kilkanaście dni jego cena wzrośnie do 7 zł, olej zdrożeje z 9,52 zł do 10 zł, a ser z 8,57 zł do 9 zł - informuje ekonomista Rafał Mundry.