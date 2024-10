"Ciepły i słoneczny dzień sprawił, że biedronki czujące nadchodzącą jesień przypuściły szturm na okoliczne domy i wykorzystały do tego każdą szczelinę" - informuje mężczyzna.

Biedronka azjatycka to pochodzący z Azji gatunek chrząszcza z rodziny biedronkowatych, który w Polsce uznawany jest za gatunek inwazyjny. Prawdopodobnie po raz pierwszy pojawił się on w naszym kraju w 2006 r., kiedy to stwierdzono jego występowanie w Poznaniu.