Rozpyl w okolicy okien. Biedronka azjatycka ucieknie w popłochu

Agnieszka Tkacz Życie i styl

Biedronka azjatycka w Polsce spotykana jest już od 2006 roku. To gatunek ekspansywny, który powoli wypiera rodzimą odmianę biedronki. To szkodnik, który szybko zagnieżdża się w domach i budynkach. Jego obecność można poznać po brzydkim zapachu, a nawet ugryzieniach. Sprawdź, jak się go pozbyć ze swojego domu.

Zdjęcie Po czym można rozpoznać biedronkę azjatycką? / Pixabay.com