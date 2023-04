Spis treści: 01 Jak wyglądają biedronki azjatyckie?

02 Czy biedronki azjatyckie gryzą?

03 Jakie są objawy po ugryzieniu biedronki azjatyckiej?

04 Jak pozbyć się biedronek azjatyckich z domu? Domowe sposoby na biedronki azjatyckie

05 Co zastosować aby zlikwidować biedronki?

Jak wyglądają biedronki azjatyckie?

Biedronki uchodzą z reguły za pożyteczne, niegroźne stworzenia. Nie wszystkie są jednak tak sympatyczne, jak rodzimy chrząszcz. Co roku mamy do czynienia z prawdziwą inwazją biedronek azjatyckich, które przedostają się do naszych domów. Jak z nimi walczyć?

Biedronka azjatycka, nazywana również biedronką ninja lub arlekinem, mimo iż przypomina wyglądem zwykłą biedronkę, mocno się od niej różni. Dorosłe osobniki biedronki azjatyckiej mają owalne, wypukłe ciała o długości ok. 5 - 8 mm. Są najczęściej kremowe, żółte lub pomarańczowe w czarne kropki.

W Polsce pojawiły się po raz pierwszy w 2006 roku. Od tamtej pory coraz częściej atakują nasze mieszkania, wchodząc do środka lub obsiadując okna.

Zdjęcie Biedronkę azjatycką łatwo odróżnić od polskiej siedmiokropki / 123RF/PICSEL

Czy biedronki azjatyckie gryzą?

Biedronki azjatyckie są bardzo ekspansywne. Bardzo szybko się rozmnażają, zasiedlając tereny zajmowane dotychczas przez nasze rodzime biedronki. Gdy brakuje im pokarmu zjadają inne owady, także jaja i larwy innych biedronek.

W żaden sposób nie przypominają tych chrząszczy, których wielu z nas uznaje za symbol szczęścia i powodzenia. Biedronka azjatycka jest gatunkiem inwazyjnym i agresywnym. W odróżnieniu od polskiego gatunku tego chrząszcza, gryzą ludzi, a ich wydzielina jest toksyczna i może wywołać alergię.

Jakie są objawy po ugryzieniu biedronki azjatyckiej?

Jak wygląda ugryzienie biedronki azjatyckiej? Powoduje ono wystąpienie zaczerwienienia oraz świądu na skórze. Jest to reakcja uczuleniowa wywoływana przez hemolimfę owada. Ciężkie reakcje alergiczne objawiają się najczęściej katarem, pokrzywką, zapaleniem spojówek oraz obrzękiem naczynioworuchowym.

Jak pozbyć się biedronek azjatyckich z domu? Domowe sposoby na biedronki azjatyckie

Chcąc zapobiec pladze biedronek w naszym domu warto wypowiedzieć im wojnę już od pierwszych momentów, w których zauważymy ich obecność w mieszkaniu. Arlekiny mają swoje znienawidzone zapachy. Skutecznie pozbędziemy się ich więc przy pomocy domowej mikstury, powstałej na bazie produktu, którego zapachu nie znoszą.

Biedronki azjatyckie boją się woni cytrusów. Aby je wytępić wystarczy przygotować domowy oprysk. Wystarczy zmieszać ze sobą 100 ml wody oraz 20 kropelek wybranego przez siebie olejku eterycznego. Całość umieścić w butelce z atomizerem oraz spryskać powstałą mieszanką framugi drzwi oraz okien.

Domowy spray można potraktować również jako mgiełkę do pomieszczeń. Dzięki rozpyleniu jej w mieszkaniu uzyskamy nie tylko przyjemny i świeży zapach, ale również odstraszymy nieproszonych gości.

Zdjęcie Jak pozbyć się biedronek azjatyckich w domu? Spryskaj okna domową miksturą / Rights Managed / East News

Co zastosować aby zlikwidować biedronki?

Framugi można spryskać także wodą z mydlinami. W ten sposób utrudnimy koloniom biedronek osiadanie na oknach.

Biedronki można odstraszyć w jeszcze łatwiejszy sposób. Wystarczy ustawić na parapecie okien skórki z cytrusów. Warto skusić się także na posadzenie chryzantem. Tych roślin biedronki wręcz nie znoszą.

