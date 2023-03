Teściowa w miniówce. Ma 62 lata

Od zawsze wiedziałam, że moja teściowa jest “współczesną kobietą" jednak czasem trochę przesadza. Mam wrażenie, że po rozwodzie odnalazła swoją drugą młodość. W trakcie swojego małżeństwa taka nie była i ja to rozumiem. Jej były mąż był staroświecki i często się z nią kłócili o zbyt wyzywający ubiór, czy makijaż.

Teraz w końcu może czuć się swobodnie i nie chce jej tego odbierać, bo widzę, że jest szczęśliwa. Jednak muszę przyznać, że czasem jest mi wstyd się z nią pokazywać. Z początku jej nowy styl był niewinny i elegancji, ale mam wrażenie, że z miesiąca na miesiąc jej ubrań ubywa, a makijaż staje się coraz to mocniejszy. Wyobrażacie sobie 62-letnią kobietę w czarnej mini i białych kozakach? Bo ja nie bardzo...

Jej codzienny makijaż zaczyna wyglądać jak wieczorowy, a paznokcie są długie niczym szpony. Nawet nie wiem, jak ona funkcjonuje z nimi. Mnie by one osobiście przeszkadzały. Widzę też zażenowanie w oczach mojego męża, jednak to jest jego matka i chciałby, żeby tak wyglądała. Raz mi opowiadał, że był z mamą na zakupach i jacyś mężczyźni zaczęli na nią gwizdać, ponieważ miała na sobie obcisłe leginsy w panterkę i obcasy na platformach.

Mój ukochany z jednej strony chciał im przywalić, a z drugiej zapaść się pod ziemię. Mogę mu tylko współczuć. Wiem, że to jest jej prywatne życie i ma prawo ubierać się, jak jej się podoba... Tylko że zaczyna to mieć wpływ na moje córki!

“Odbiera tak moją córkę z przedszkole. Teściowa daje zły przykład dzieciom”

Mam dwie cudowne córeczki, jedna z nich ma 5 lat, a druga właśnie skończyła 13. W czym jest problem? Otóż moja teściowa odbiera swoją wnuczkę z przedszkola w kusych strojach. Widzę pogardę ze strony innych matek i zniesmaczenie przedszkolanek.

Wiem, że teściowa kocha moje dzieci, ale daje im zły przykład. Starałam się przemilczeć kwestię przedszkola, jednak jednego nie jestem w stanie znieść... Moja 13-letnia córka stara się ubierać tak jak jej babcia. Ostatnio zadzwoniła do mnie wychowawczyni córki, aby porozmawiać o jej wyzywającym ubiorze. Byłam bardzo zdziwiona, ponieważ zawsze wychodziła z domu skromnie ubrana.

Okazało się, że przebierała się w szkolnej toalecie w miniówki i robiła sobie mocny makijaż. Jak to usłyszałam, to aż serce mocniej mi zabiło. To był moment, w którym wiedziałam, że muszę porozmawiać z teściową. Sądziłam, że mnie zrozumie, ponieważ jest dorosłą kobietą, a także matką, jednak tak nie było... Oburzenie ze strony “mamy" było całkowicie nie na miejscu, zaczęła krzyczeć i wyrzuciła mnie z domu mówiąc, że jestem bezczelna. Nie rozmawiam z nią od tygodnia.

