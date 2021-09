Niewielka zmiana w wyglądzie sprawiła, że zarabia więcej

Danii Banks tłumaczy, że zafarbowanie włosów na blond było najlepszą decyzją, jaką kiedykolwiek podjęła. Dzięki metamorfozie zarabia znacznie więcej pieniędzy. 31-latka przez większość życia była brunetką. Chociaż lubiła swój naturalny kolor włosów, postanowiła zmienić coś w swoim wyglądzie.

Banks jest influencerką. Modelkę na Instagrmie obserwuje niespełna 7 milionów użytkowników. 31-latka regularnie publikuje pikantne zdjęcia, na których eksponuje zgrabne ciało. Kiedy zdecydowała się na zmianę koloru włosów, jej zasięgi znacznie wzrosły. Danii nie może odpędzić się od wielbicieli. "Uwielbiam być blondynką, dzięki temu czuję się spontaniczna i seksowna" - zaznacza Banks.

Instagram Post

Modelka zaznacza, że dzięki zmianie koloru włosów zmieniło się nie tylko jej życie zawodowe, ale również prywatne. Ludzie spotykając ją, są znacznie bardziej otwarci i milsi. Banks twierdzi, że to wszystko dzięki metamorfozie. "Ludzie są o wiele bardziej przyjaźnie nastawieni do blondynek niż brunetek. Nieznajomi w każdym wieku się do mnie uśmiechają. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety nawiązują ze mną rozmowy" - tłumaczy.

Myślę, że blondynki są postrzegane jako bardziej przystępne. Teraz mam więcej okazji do ekscytujących zabaw i więcej możliwości

Blondynki rzeczywiście zarabiają więcej?

Jak się okazuje, Danii Banks nie jest jedyną kobietą, która po zmianie koloru włosów zauważyła różnice w zachowaniu otoczenia. Journal of Social Psychology przeprowadził eksperyment. Pokazał zdjęcia 110 mężczyznom zdjęcia kobiet o różnych kolorach włosów i poprosił ich o uszeregowanie pań od najbardziej do najmniej atrakcyjnej. Eksperyment pokazał, że mężczyźni, uważają blondynki za bardziej atrakcyjne, zdrowsze i młodsze.

Sprawę zbadał również profesor ekonomii Daniel S. Hamermesh. W jednej ze swoich książek uczony ujawnia, że blondynki na ogół zarabiają więcej pieniędzy. Hamermesh jest zdania, że osoby z jaśniejszymi włosami mogą cieszyć się zarobkami wyższymi nawet o kilkaset funtów.

Instagram Post

Bycie blondynką ma również minusy

Danii Banks cieszy się, że jej zasięgi wzrosły i zarabia na swojej działalności więcej. Tłumaczy jednak, że bycie blondynką ma swoje minusy. Modelka twierdzi, że mężczyźni nie traktują jej poważnie.

Często ludzie myślą, że jestem głupia tylko ze względu na kolor moich włosów. Prawdę powiedziawszy, czasami udaję, że głupszą niż jestem tylko po to, by się z nich pośmiać powiedziała Danii.

Instagram Post

Instagram Post

