Ida Nowakowska zrezygnuje z pracy w TVP? Oto jej plany!

Ida Nowakowska karierę zaczęła od udziału w programie "You can dance - Po prostu tańcz" w 2007 roku. Utalentowana tancerka zrobiła wrażenie zarówno na jurorach jak i publiczności i trafiła do finałowej trójki. Kilka lat później wróciła do programu, ale już jako jurorka, a jej kariera nabrała rozpędu.

W 2018 roku Ida rozpoczęła pracę w TVP i dziś ma na koncie takie produkcje jak "Bake Off Junior", "Sylwester marzeń z Dwójką", "Dance, dance, dance", "Ameryka da się lubić" czy "The Voice Kids". Od 2019 roku współprowadzi również "Pytanie na śniadanie" w TVP2, a teraz również "You can Dance - Nowa Generacja". Wszysko wskazuje jednak na to, że Ida ma już na siebie nowy plan!

Ida Nowakowska rzuci pracę w TVP? Ma już nowe plany!

Ida Nowakowska zagrała w filmie "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie?", który wszedł do kin 17 września. Prezenterka pojawiła się w nim u boku takich gwiazd jak Małgorzata Kożuchowska, Marcin Kwaśny, Adam Fidusiewicz czy Ksawery Szlenkier i wcieliła w rolę... zakonnicy. Od razu pojawiły się więc głosy, że Nowakowska rezygnuje z pracy w telewizji i skupi się na karierze aktorskiej. Co na to sama zainteresowana?

- Swój udział w filmie filmie "Wyszyński – zemsta czy przebaczenie?" traktuję symbolicznie. Reżyserowi, którego cenię, zależało na tym, żebym zagrała w tej produkcji. Zgodziłam się, bo film opowiada o bardzo ciekawym i ważnym epizodzie z życia Kardynała Wyszyńskiego. Marzę, by zagrać w ambitnym filmie historycznym i filmowym musicalu - zdradziła "Party" Ida, więc wszystko wskazuje na to, że jej fani mogą spać spokojnie!



Rola w filmie o Wyszyńskim nie jest aktorskim debiutem Idy. Prezenterka "Pytania na śniadanie" wielokrotnie pojawiała się już na dużym ekranie. Wystąpiła m.in. w filmach "Sama samobójców", "Czyściec" oraz kilku filmach krótkometrażowych, a także serialach takich jak "Na dobre i na złe" czy "Teraz albo nigdy".



