Kim była "położna Maryi"?

Św. Maria Salome miała asystować przy porodzie Chrystusa. O położnej Jezusa wspomina apokryficzna Ewangelia Jakuba, utwór spisany w języku greckim w drugiej połowie II wieku, który nie wszedł do kanonu Nowego Testamentu. Salome została w nim opisana jako kobieta, która początkowo nie wierzy w to, że dziewica urodziła syna. Kiedy bierze dziecko na ręce i je kołysze, ogłasza je "wielkim królem".

"Zgodnie z chrześcijańską tradycją Salome była położną z Betlejem, która została wezwana, by pomóc Maryi urodzić Jezusa. Nie mogła uwierzyć, że dziewica urodziła dziecko, uschła jej ręka i tylko odśpiewanie hymnu ku czci Jezusa mogło ją uleczyć" - wyjaśnia archeolog Zvi Firer.

Zdjęcie Wzgórza na południowy zachód od Jerozolimy w Izraelu, znajdujące się około 35 kilometrów od Betlejem od wieków były celem chrześcijańskich pielgrzymek / MENAHEM KAHANA/AFP/East News / East News

Mimo iż wielu katolików wyraża sceptycyzm co do tej legendy, w niektórych tradycjach chrześcijańskich rozwinął się kult położnej Maryi, a jaskinia, w której ma spoczywać jej ciało stała się miejscem wielowiekowych pielgrzymek chrześcijan. Znajdującą się w pobliżu starożytnego miasta kananejskiego Lakisz, leżącego 40 kilometrów od Jerozolimy grotę postanowili po raz kolejny zbadać archeolodzy. Natrafili na cenne znaleziska.

Grota Salome. Archeolodzy mają dowody

Grotę odkryli w 1982 roku... rabusie dzieł antycznych. Dwa lata później rozpoczęto tam prace archeologiczne, jednak pomimo znalezienia wielu śladów, które świadczą o tym, że jest to święte dla chrześcijan miejsce, nigdy nie otwarto go dla zwiedzających i pielgrzymów.

Zdjęcie Skalna grota już wkrótce zostanie otwarta dla zwiedzających / East News

Przez ostatnie dwa miesiące archeolodzy znów zainteresowali się tym miejscem, rozpoczynając swoje prace. Przebadali zarówno teren wokół wejścia do jaskini, jak i samo wejście. Jak podaje izraelskie Ministerstwo Antyków, podczas przygotowań do otwarcia dla zwiedzających archeolodzy odnaleźli bezcenne artefakty, które potwierdzają, że przed wiekami to miejsce było celem chrześcijańskich pielgrzymek.