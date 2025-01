Rzodkiewka to niepozorne warzywo, które potrafi dodać daniom czy surówkom charakteru. Dzięki niej nawet zwyczajna kanapka zyska wyrazisty smak. Nie każdy za nim przepada - w składzie nowalijki znajdują się związki siarki i to one dyktują jej smak. Im ich więcej, tym warzywo smakuje ostrzej. Nieco łagodniejsze są odmiany takie jak np. "French Breakfast".

Rzodkiewka. Niepozorne warzywo o wielkiej mocy

Niewielkie warzywo jest cennym źródłem składników odżywczych. Zawiera witaminy m.in. B1, B2, C, K, jak i składniki mineralne: żelazo, potas, wapń, miedź, cynk, magnez, mangan. Jest również bogata w błonnik pokarmowy.

Regularne spożywanie rzodkiewki niesie ze sobą wiele korzyści dla naszego zdrowia. Warzywo hamuje rozwój bakterii i grzybów, dlatego warto sięgać po nią w czasie choroby.

W swoim menu powinny ją uwzględnić osoby zmagające się z niedokrwistością ze względu na zawartość żelaza, miedzi i manganu. Rzodkiewka wykazuje również właściwości wpływające na obniżenie poziomu glukozy we krwi.

Oprócz tego może pomóc zahamować stłuszczenie wątroby - to dzięki substancjom biologicznie czynnym działających na funkcje detoksykujące.

Rzodkiewka ma niewiele kalorii © Panthermedia

Ile kalorii ma rzodkiewka?

Rzodkiewka to niskokaloryczne warzywo - 100 g zawiera ok. 16 kcal. To dzięki dużej zawartości wody (ok. 95 proc.). Oprócz tego warzywo ma niską zawartość węglowodanów i niski indeks glikemiczny - wskaźnik ten wynosi 32.

Chociaż słynie z korzystnych dla zdrowia właściwości, niektórzy powinni jej unikać. Ze względu na dużą zawartość olejków gorczycowych, glikozydów i kwasów organicznych z diety powinny wykluczyć ją osoby cierpiące na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, zapalenie wątroby, nieżyt jelit i zespół jelita drażliwego.

Smaczne przepisy z rzodkiewką w roli głównej

Rzodkiewka sprawdzi się jako dodatek do kanapek, surówek, sałatek, jak i rozmaitych dań. Oto trzy smaczne przepisy.

Sałatka z rzodkiewką siostry Anastazji

Składniki:

2 pęczki rzodkiewek,

pęczek szczypiorku,

3-4 jajka,

pół cebuli,

serek wiejski,

sól,

pieprz.

Przygotowanie:

Ugotuj jajka na twardo. Po ostudzeniu i obraniu ze skorupki, pokrój je w drobną kostkę. Następnie pokrój szczypiorek i cebulę. Rzodkiewki zetrzyj na tarce lub pokrój w drobniutką kostkę lub cienkie plasterki. Pokrojone składniki przełóż do miski i dodaj serek wiejski. Całość wymieszaj i dopraw do smaku. Gotowe!

Sałatka ziemniaczana z rzodkiewką

Składniki:

kilka rzodkiewek,

2 średniej wielkości ziemniaki

mała cebula,

świeży lub kiszony ogórek,

koperek,

curry.

Składniki potrzebne do przyrządzenia sosu:

łyżka oliwy z oliwek,

łyżeczka musztardy,

łyżeczka majonezu,

łyżeczka soku z cytryny,

sól,

pieprz.

Przygotowanie:

Ugotuj ziemniaki w mundurkach (możesz to zrobić dzień wcześniej). Ogórek, rzodkiewki i obrane ziemniaki pokrój w plasterki i posyp curry. Wymieszaj składniki na sos. Warzywa układaj warstwami, każdą z nich posypuj pieprzem, solą, posiekanym koperkiem i polewaj sosem. Gotową sałatkę wstaw do lodówki na ok. godzinę.

Rzodkiewka powinna jak najczęściej gościć na talerzach osób zmagających się ze zbyt wysokim ciśnieniem 123RF/PICSEL

Pieczone rzodkiewki

Składniki:

pęczek rzodkiewek,

łyżka oliwy z oliwek,

łyżeczka ziół, np. prowansalskich.

Przygotowanie:

Rzodkiewki umyj, obetnij końcówki i pokrój na plastry lub ćwiartki. Dobrze wymieszaj je z oliwą i ziołami. Następnie ułóż je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Rzodkiewki piecz w temperaturze 180 st. przez przynajmniej 15 minut.

