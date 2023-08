Odmładzające fryzury dla kobiet po 50. Będą hitem tej jesieni. Twarz będzie wyglądać 10 lat młodziej

Karolina Burda Życie i styl

Nadchodząca jesień to idealny moment na odświeżenie swojego wyglądu, a co za tym idzie? Czas udać się do fryzjera. Wybierając nową fryzurę, warto wziąć pod uwagę nasz typ urody i panujące obecnie trendy. Przygotowaliśmy dla was kilka nowinek urodowych, które staną się hitem jesieni 2023. Dodatkowo odmłodzą twarz o nawet 10 lat.

Zdjęcie Fryzury na jesień 2023. Warto znać te cięcia / Instagram @ashleenormanhair / 123RF/PICSEL