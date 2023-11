Spis treści: 01 Kolejka do kasy. Niektórym puszczają nerwy

Kolejka do kasy. Niektórym puszczają nerwy

Wielu klientów z niecierpliwością przebiera nogami w kolejkach, niejednokrotnie dając wyraz swojemu niezadowoleniu na głos. Zaledwie dłuższa chwila oczekiwania wprawia bowiem niektórych w prawdziwą furię, a kiedy przy kasie muszą odstać swoje, sklep opuszczają z wyraźnie zepsutym humorem.

Co jednak w momencie, kiedy kasjer obsługuje ich z wyjątkową szybkością? O tym przekonać mogli się na własnej skórze klienci jednego ze sklepów sieci Lidl. Nagranie z dyskontu pojawiło się w sieci, niemal natychmiast stając się prawdziwym hitem.

Nagranie z Lidla hitem sieci. Obejrzało go miliony internautów

Film, który wyświetlono już ponad 26 mln razy, przedstawia kasjerkę w jednym ze sklepów, która wyjątkowo szybko skanuje wyłożone na taśmę produkty. Do tego stopnia, że wkrótce zaczyna jej brakować miejsca, w którym może je stawiać. Właśnie to nie umknęło czujnemu oku internautów. Co poniektórzy wprost przyznają, że podobne zachowanie zwyczajnie ich stresuje. Inni są jednak pod wrażeniem, przyznając, że w takich warunkach zakupy zawsze trwałyby krócej.

"Jak kasjerka mnie tak obsługuje specjalnie powoli pakuje towar a później płacę", "Nienawidzę jak one to tak szybko robią", "Zawsze gdy ktoś mi tak szybko kasuje to płace dopiero jak spakuje, dodatkowo pakuje powoli a na koniec proszę o rachunek" - piszą niektórzy internauci. Inni podchodzą do sprawy nieco bardziej na luzie. "A klient spocony bo nie daje rady popakować a następni ludzie patrzą", "I zawsze na końcu stoi klient, który męczy się aby otworzyć sklejoną reklamówkę" - dodają z rozbawieniem.

Poruszenie pod nagraniem z Lidla. "I to jest tempo"

Cała rzesza internautów za kasjerką stoi jednak murem. Jak tłumaczą, podobne tempo ma swoje uzasadnienie w wymaganiach pracodawcy. "Mało kto wie że kasjer jest rozliczany z czasu, w którym kasuje produkty", "Niestety kasjerki mają liczony czas - wydajność", "Wydajność w pracy to nie wina kasjerki że ma narzucone przez szefostwo z góry że ma kasować 24/27 sztuk towaru na minutę, bo 20 to za mało" - bronią inni. "I to jest tempo, a nie czekanie w kolejce. Kasjerka powinna dostać podwyżkę" - dodają.

