Ogromna asteroida zbliża się do Ziemi

Asteroida 418135 (2008 AG33) jest obserwowana przez NASA od 2008 roku. Została odkryta przez naukowców z obserwatorium Mt. Lemmon SkyCenter w Arizonie. Oszacowano, że ma ona średnicę mniej więcej 350-780 metrów, a wejdzie na orbitę naszej planety z prędkością 37 400 kilometrów na godzinę.

Naukowcy obliczyli, że zbliży się do Ziemi maksymalnie na odległość 3,2 miliona kilometrów. Odcinek ten jest mniej więcej osiem razy większy niż średnia odległość między Ziemią a Księżycem.

Zdjęcie Według kryteriów NASA obiekty w odległości 193 milionów kilometrów od Ziemi są uznawane za znajdujące się blisko planety / 123RF/PICSEL

"Potencjalnie niebezpieczna" asteroida

Chociaż asteroida jest zaliczana do "potencjalnie niebezpiecznych", to nie ma jednak powodów do niepokoju. NASA poinformowała, że obiekt minie Ziemię bez ryzyka zderzenia się z nią.

Według kryteriów NASA obiekty w odległości 193 milionów kilometrów od Ziemi są uznawane za znajdujące się blisko planety. Natomiast te, które poruszają się w odległości 7,5 miliona kilometrów są kwalifikowane jako "potencjalnie niebezpieczne".

418135 (2008 AG33) mija Ziemię mniej więcej co siedem lat. Po raz ostatni asteroida przeleciała obok naszej planety 1 marca 2015 roku, a ponowny jej przelot powinien nastąpić 25 maja 2029 roku.

