Ogromne podwyżki od stycznia 2023 roku. Zmiany uderzą w tę grupę Polaków

Podatek od nieruchomości to opłata lokalna, zasilająca budżet gminy. Do jej terminowego regulowania, zobligowani są właściciele i współwłaściciele gruntów oraz znajdujących się na nich budynków. Wysokość opłaty uzależniona jest od kilku czynników, takich jak rodzaj i wielkość nieruchomości czy jej położenie. Okazuje się jednak, że już w najbliższym czasie uderzy ona po kieszeni wielu podatników.

Wysokość podatku od nieruchomości jest zmienna - jej maksymalną stawkę jednostkową każdego roku ogłasza Ministerstwo Finansów na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jednak o wprowadzeniu wyższej opłaty gmina decyduje samodzielnie - może przyjąć maksymalną możliwą kwotę lub pozostać przy obowiązującej do tej pory.

Pozostawanie przy niższym wymiarze jest jednak rzadką praktyką - jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, w tym roku o podniesieniu podatku od nieruchomości zdecydowało niemal 90 proc. polskich gmin.

Duże znaczenie ma tutaj fakt, że uzyskane w ten sposób środki zasilają ich budżet, a w przypadku wielu samorządów jest on dziurawy - powodem problemów finansowych wielu z nich była przedłużająca się pandemia oraz znaczne ograniczenie turystyki.

Wysokość podatku od nieruchomości uzależniona jest od jej rodzaju oraz wielkości. Obecnie wynosi ona maksymalnie:

0,89 zł/mkw. - dla właścicieli budynków mieszkalnych,

- dla właścicieli budynków mieszkalnych, 0,54/ mkw . - dla właścicieli gruntów,

. - dla właścicieli gruntów, 25,74 zł/mkw . - dla właścicieli budynków, którzy prowadzą w nich działalność gospodarczą,

. - dla właścicieli budynków, którzy prowadzą w nich działalność gospodarczą, 1,03 zł/mkw. - dla właścicieli gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza

Podatek od nieruchomości należy regulować systematycznie, raz na kwartał. Terminy płatności przypadają na:

15 marca

15 maja

15 września

15 listopada

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy kwota podatku od nieruchomości jest niższa niż 100 zł. Wtedy należy wpłacić ją w jednej transzy, nie później niż do 15 marca każdego roku.



Zdjęcie Wysokość podatku od nieruchomości może być uzależniona od gminy, na terenie której się on znajduje. Opłata za mieszkanie o tym samym metrażu może więc być różna, w zależności od jego lokalizacji / 123RF/PICSEL

Podwyżka podatku od nieruchomości 2023 - ile wyniesie od stycznia?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. maksymalna wysokość stawek podatku od nieruchomości od stycznia 2023 roku zostanie podniesiona aż o 11,8 proc.

To bardzo duży skok, na który wpłynęło wiele czynników. Bez wątpienia najważniejszym z nich była inflacja. Jej wskaźnik na moment wyliczeń wynosił właśnie 11,8 proc. dlatego o tyle podniesiono górną granicę opłat.

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości w 2023 r. wyniesie więc:

0,61 zł/mkw. - za grunty,

1,00 zł/mkw. - za budynki mieszkalne,

1,16 zł/mkw. - za budynki mieszkalne przeznaczone pod działalność gospodarczą,

28,78 zł- za grunty, na których prowadzona jest działalność gospodarcza

Jest to duży skok w porównaniu z obecnie obowiązującymi stawkami, a najbardziej odczują go właściciele dużych gruntów oraz nieruchomości o znacznej powierzchni, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wiele gmin już zdecydowało o wprowadzeniu maksymalnej stawki na przyszły rok. Należy do nich m.in. Warszawa.

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Część właścicieli gruntów i zabudowań jest zwolniona z opłaty. Należą do nich przede wszystkim osoby prowadzące działalność lub produkcję rolną oraz leśną. Na podobny przywilej mogą liczyć emeryci, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadające rentę inwalidzką, będące członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

W wyjątkowych sytuacjach można skierować do urzędu gminy wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości, nawet jeśli nie należy się do żadnej z wymienionych grup. W czasie pandemii koronawirusa, na zwolnienie z podatku mogli liczyć np. niektórzy przedsiębiorcy. Stanowiło to element tarczy antykryzysowej.

