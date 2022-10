Ojciec prowadził dziecko na smyczy. Nie wiedział, że ktoś go nagrywa

Życie i styl

Dołącz do nas:

Ojciec prowadził syna na smyczy i nie wiedział, że idący za nim mężczyzna dyskretnie go nagrywał. Opublikowany na TikToku filmik wzbudził wśród internautów wiele emocji. „Wolę być oceniany przez obcych niż pozwolić na to, by moje dziecko gdzieś uciekło”, „Nie powinieneś mieć dzieci” – to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod filmikiem.

Zdjęcie Prowadzenie dziecka na smyczy nadal budzi skrajne emocje / 123RF/PICSEL