Opłaty za jednorazowe opakowania

1 stycznia 2024 roku weszło w życie rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami. Ma ono związek z wprowadzaniem unijnych ograniczeń, a dokładnie z dyrektywą Single Use Plastic - SUP dotyczącą stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży.

Art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej stanowi, że przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego żywność i napoje w tych produktach.

Reklama

Zdjęcie W przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, opłata wynosi 0,20 zł / 123RF/PICSEL

Przeczytaj też: W te dni Polacy będą mogli robić zakupy. Są daty niedziel handlowych w 2024 r.

Ile trzeba będzie zapłacić za jednorazowe opakowanie?

Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska, które obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku, mówi o stawkach wspomnianych wyżej opłat. W przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, wynosi ona 0,20 zł.

Opłata w wysokości 0,25 zł dotyczy pudełek z pokrywką lub bez. Wyjaśniono, że mowa o pojemnikach przeznaczonych do umieszczania w nich żywności do spożycia na miejscu lub na wynos, do spożycia bezpośrednio z pojemnika oraz gotową do spożycia bez dalszej obróbki "W tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność" - czytamy w rozporządzeniu.

Przeczytaj też: 5 podwyżek, które czekają Polaków. Zacznie się wraz z nadejściem nowego roku

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 'Zbliżenia". Tomasz Jacyków. Czy ma syna? O swoich początkach, idolach i orientacji INTERIA.PL