Któż z nas nie był choć raz w sytuacji, kiedy w lodówce było jedynie przysłowiowe światło, a na horyzoncie żadnego ratunku w postaci otwartego sklepu spożywczego? Długie lata przyzwyczajeni byliśmy do niedziel handlowych, ale przyszedł czas, kiedy to ustawowo zakazano handlu w niedzielę. Wprowadzono też jednocześnie kilka wyjątków - w tym roku będzie to (tylko czy aż?) siedem niedziel, podczas których będziemy mogli zrobić zakupy.



Niedziele handlowe 2024 — kalendarz

Handlowych niedziel w 2024 roku nie będzie zbyt wiele, warto więc mieć z tyłu głowy, które to są, żeby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, np. w czasie powrotu z urlopu.

Niedziele handlowe styczeń 2024:

7 stycznia — niedziela niehandlowa

14 stycznia — niedziela niehandlowa

21 stycznia — niedziela niehandlowa

28 stycznia — niedziela handlowa

Niedziele handlowe luty 2024

4 lutego — niedziela niehandlowa

11 lutego — niedziela niehandlowa

18 lutego — niedziela niehandlowa

25 lutego — niedziela niehandlowa

Niedziele handlowe marzec 2024

3 marca — niedziela niehandlowa

10 marca — niedziela niehandlowa

17 marca — niedziela niehandlowa

24 marca — niedziela handlowa

31 marca — niedziela niehandlowa

Niedziele handlowe kwiecień 2024

7 kwietnia — niedziela niehandlowa

14 kwietnia — niedziela niehandlowa

21 kwietnia — niedziela niehandlowa

28 kwietnia — niedziela handlowa

Niedziele handlowe maj 2024

5 maja — niedziela niehandlowa

12 maja — niedziela niehandlowa

19 maja — niedziela niehandlowa

26 maja — niedziela niehandlowa

Niedziele handlowe czerwiec 2024

2 czerwca — niedziela handlowa/niehandlowa

9 czerwca — niedziela handlowa/niehandlowa

16 czerwca — niedziela handlowa/niehandlowa

23 czerwca — niedziela handlowa/niehandlowa

30 czerwca — niedziela handlowa

Niedziele handlowe lipiec 2024

7 lipca — niedziela niehandlowa

14 lipca — niedziela niehandlowa

21 lipca — niedziela niehandlowa

28 lipca — niedziela niehandlowa

Niedziele handlowe sierpień 2024

4 sierpnia — niedziela handlowa/niehandlowa

11 sierpnia — niedziela handlowa/niehandlowa

18 sierpnia — niedziela handlowa/niehandlowa

25 sierpnia — niedziela handlowa

Niedziele handlowe wrzesień 2024

1 września — niedziela niehandlowa

8 września — niedziela niehandlowa

15 września — niedziela niehandlowa

22 września — niedziela niehandlowa

29 września — niedziela niehandlowa

Niedziele handlowe październik 2024

6 października — niedziela niehandlowa

13 października — niedziela niehandlowa

20 października — niedziela niehandlowa

27 października — niedziela niehandlowa

Niedziele handlowe listopad 2024

3 listopada — niedziela niehandlowa

10 listopada — niedziela niehandlowa

17 listopada — niedziela niehandlowa

24 listopada — niedziela niehandlowa

Niedziele handlowe grudzień 2024

1 grudnia — niedziela handlowa/niehandlowa

8 grudnia — niedziela handlowa/niehandlowa

15 grudnia — niedziela handlowa

22 grudnia — niedziela handlowa

29 grudnia — niedziela handlowa/niehandlowa

Niedziela handlowa - przepisy

1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele.

W niedziele i święta w placówkach handlowych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu (w tym osobie wykonującej pracę w placówce handlowej na podstawie umowy prawa cywilnego jak np. umowa zlecenia) wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Zakaz ten nie ma zastosowania w przypadkach określonych w ustawie.

Zakaz obejmuje niedziele i święta, przez które rozumie się:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

Wielkanoc - pierwszy i drugi dzień (niedziela i poniedziałek)

1 maja - Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni powierzono Państwowej Inspekcji Pracy.

