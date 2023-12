Spis treści: 01 Wysokość opłat abonamentowych w 2024 roku. Ile zapłacimy za radio i telewizję?

02 Jak zapłacić mniej? Możemy skorzystać ze specjalnych zniżek

03 Abonament 2024. Kto musi go zapłacić, a kto jest z niego zwolniony?

KRRiT wydała już rozporządzenie dotyczące wysokości abonamentu w roku 2024. Ustalona została nie tylko wysokość abonamentu, ale także zniżki, jakie można uzyskać, wnosząc opłatę za więcej niż jeden miesiąc z góry. W przepisach określono również, kto jest zwolniony z konieczności uiszczenia tej opłaty.

Wysokość opłat abonamentowych w 2024 roku. Ile zapłacimy za radio i telewizję?

Dla posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych mamy dobrą wiadomość. Wysokość abonamentu w roku 2024 pozostanie bez zmian. Oznacza to, że miesięczna opłata za radioodbiornik pozostanie na poziomie 8,70 złotych, co przekłada się na roczny koszt w wysokości 104,40 złotych, o ile abonent uiszcza opłatę każdego miesiąca.

Z kolei opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy wyniesie 27,30 złotych miesięcznie. Roczny koszt korzystania z tego typu urządzeń pozostanie na poziomie 327,60 złotych, w przypadku płacenia za abonament co miesiąc. Również ta stawka pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Jak zapłacić mniej? Możemy skorzystać ze specjalnych zniżek

Co jednak istotne użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2024 roku wpłacą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymają 10-procentową zniżkę. Jest to forma premii dla tych, którzy zdecydują się na jednorazową płatność za cały okres rozliczeniowy.

Pamiętajmy jednak, że tak naprawdę przez cały rok możemy korzystać ze zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Oto opłaty abonamentowe za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżek:

2 miesiące - 16,90 zł,

3 miesiące - 25,10 zł,

4 miesiące - 33,80 zł,

5 miesięcy - 42,00 zł,

6 miesięcy - 49,60 zł,

7 miesięcy - 58,30 zł,

8 miesięcy - 66,50 zł,

9 miesięcy - 74,70 zł,

10 miesięcy - 83,40 zł,

11 miesięcy - 91,60 zł,

12 miesięcy - 94,00 zł.

Zdjęcie Opłaty abonamentowe za radio musimy uiścić niezależnie od tego, czy używamy zarejestrowany odbiornik radiowy, czy też nie / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Z kolei za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego zapłacimy ze zniżką:

2 miesiące - 53,00 zł,

3 miesiące - 78,70 zł,

4 miesiące - 106,00 zł,

5 miesięcy - 131,70 zł,

6 miesięcy - 155,70 zł,

7 miesięcy - 183,00 zł,

8 miesięcy - 208,70 zł,

9 miesięcy - 234,40 zł,

10 miesięcy - 261,70 zł,

11 miesięcy - 287,40 zł,

12 miesięcy - 294,90 zł.

Zdjęcie Jeśli chcemy nieco zaoszczędzić na abonamencie, warto zapłacić za cały rok z góry / 123RF/PICSEL

Abonament 2024. Kto musi go zapłacić, a kto jest z niego zwolniony?

Zgodnie z aktualnymi zasadami, opłaty abonamentowe obejmują każde gospodarstwo domowe, w którym znajduje się przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny, niezależnie od tego, czy jest on używany, czy też nie. Za nieuiszczanie opłat grożą wysokie kary. Warto pamiętać, że upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej mogą dokonać kontroli w naszych domach, a za niezarejestrowany i nieopłacony odbiornik telewizyjny kara może wynieść ponad 800 zł.

Mimo obowiązku wniesienia opłaty abonamentowej przez większość gospodarstw domowych istnieje szereg wyjątków. Osoby zwolnione z opłat to m.in.:

seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia,

seniorzy, którzy ukończyli 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia,

osoby bezrobotne,

osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,

weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby korzystające ze świaczeń w ramach opieki społecznej

osoby posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

