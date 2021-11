Osa czy ćma? Przeziernik osowiec to zaskakujący owad!

Czym tak naprawdę jest przeziernik osowiec - motylem, a może osą? Powierzchowność owada mogłaby, co prawda, sugerować to drugie, jednak prawda jest nieco inna. Przeziernik osowiec to prawdziwy mistrz kamuflażu, który dobrze wie, jak sprytnie oszukać potencjalnego wroga!

Zdjęcie Przeziernik osowiec to mistrz sztuki kamuflażu / 123RF/PICSEL