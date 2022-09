Oscypki - oryginał czy podróbka?

Oscypki to symbol i nieodłączny element każdej wizyty w Zakopanem. Teoretycznie chroni go prawo unijne - w 2008 roku został wpisany na listę polskich wyrobów regionalnych i od tego czasu jest nazwa jest zastrzeżona. Okazuje się jednak, że jest to jeden z najczęściej podrabianych serów.

Wrzesień szybko przypomni o zbliżającej się jesieni. Możliwe przymrozki? Żeby można było sprzedawany produkt nazwać oscypkiem, ser powinien mieć w składzie minimum 60 procent owczego mleka. W praktyce jednak turystom ciężko jest poznać prawdziwego oscypka, bowiem jego podróbki mają bardzo zbliżony smak, ale inny skład i termin ważności.

Niestety na popularnych Krupówkach podobno częściej można kupić podróbki niż oryginalne oscypki. Sery są farbowane wywarami z kawy lub herbaty, a klientom mówi się, że są specjalnie wędzone. Natomiast te oscypki, których nie uda się sprzedać, są mrożone, a następnie wystawiane ponownie.

Kontrole jakości oscypków

Zdjęcie Oscypki zna każdy, ale na nich nie kończą się atrakcje kulinarne Podhala / 123RF/PICSEL

Produkcja oscypków jest procesem długim i niezwykle wymagającym, dlatego też czasami wędzi się je krócej lub wcale. W większości serów przeważa również mleko krowie. Prawdziwy oscypek powinien posiadać certyfikat, jednak sprzedawcy nie chcą pokazywać ich klientom.

A co z kontrolami oscypków? Zajmuje się nią Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W ubiegłym roku na sprzedawców nałożono łączną karę ponad 22 tysięcy złotych. Okazuje się jednak, że niektórzy sprzedawcy mają dwa towary - podrabiany do sprzedaży i oryginalny do kontroli.

Jak zatem nie dać się oszukać? Najlepiej kupować oscypki bezpośrednio w bacówkach. Z kolei na straganach warto poprosić o wspomniany wyżej certyfikat - być może któryś ze sprzedawców zdecyduje nam się go pokazać. Wszyscy natomiast musimy czekać na lepsze i dokładniejsze kontrole serów z Podhala.

***

