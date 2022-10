Zofia

Imię Zofia pochodzi z języka greckiego i oznacza sophia, czyli mądrość. Nie ma w tym krzty przesady, bo faktycznie kobiety o imieniu Zofia uważane są za wyjątkowo inteligentne. Cechuje je także zaradność, pracowitość i rozsądek, a przy tym wielka energia życiowa.

Jakub

Imię Jakub pochodzi z języka hebrajskiego, od słowa aqeb (pięta) lub aramejskiego słowa ja’aqob’el (niech Bóg ochrania).

Jakub jest inteligentnym mężczyzną o sporych ambicjach. Pragnie podbić świat, a przy tym czuć się potrzebnym i przydatnym. Jakub jest wszechstronnie uzdolniony, posiada inteligencję analityczną oraz syntetyczną i jest bardzo metodyczny.

Jakub lubi trzymać ster i przewodniczyć grupie, a że posiada dar szybkiej i wnikliwej analizy problemu, to przyjaciele czy współpracownicy chętnie mu na to pozwalają.

Antoni

Imię Antoni pochodzi z łaciny i wywodzi się od rzymskiego rodu Antoniuszy. Oznacza: wspaniały, doskonały i wybitny.

Czy Antoni to postać wybitna? Na pewno inteligentna i wyjątkowo zdolna. Antoni jest również cierpliwy, a jego determinacja i pracowitość sprawiają, że zazwyczaj osiąga każdy zaplanowany cel. Antoni jest bardzo odpowiedzialny i solidny, ale nie znosi przymusu i popędzania.

Antoni obdarzony jest wyjątkową intuicją, na której chętnie polega i co ciekawe, zazwyczaj świetnie na tym wychodzi.

Joanna

Imię Joanna pochodzi od męskiego imienia Jan, a to pochodzi z języka hebrajskiego od słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska).

Joanna to kobieta energiczna i świetnie zorganizowana. Posiada zdolności kierownicze, sprawnie realizuje swoje idee i co ważne, umie skupić wokół nich ludzi.

Joanna ma dokładny plan na swoje życie, który stopniowo realizuje, chodzi własnymi ścieżkami i nie lubi przymusu. By odniosła sukces, musi jednak wreszcie uwierzyć we własne siły i zdolności, bo choć jest wyjątkowo inteligentna i obdarzona talentami, to rzadko w to wierzy.

Apolonia

Imię Apolonia pochodzi z języka greckiego i wywodzi się od imienia starożytnego boga Apolla - znaczy dosłownie tyle co „poświęcona Apollowi”.

Apolonia jest żywa, temperamentna i wszędzie jej pełno. Jest również szczera i prawdomówna, więc zdarza się jej ranić ludzi, bo zazwyczaj mówi dokładnie to, co myśli.

Apolonia jest kobietą wyjątkowo twórczą, a ponieważ świetnie kojarzy fakty, jest inteligentna i lubi pracę z ludźmi, to szybko pnie się po drabinie sukcesu.

Apolonia kładzie również mocny nacisk na edukację i, zarówno w szkole jak i w pracy, pnie się wytrwale w górę, będąc sobie sama "sterem, żeglarzem i okrętem" - jest bowiem wyjątkowo samodzielna.

Leon

Imię Leon pochodzi z łaciny i wywodzi się od słowa leo, czyli lew.

Leon posiada wyjątkowo analityczny oraz twórczy umysł i ogromny potencjał. Prowadzi bardzo bogate życie duchowe, godzinami rozważa kwestie egzystencjalne, rozwiązuje problemy i zachwyca się pięknem tego świata. Jest przy tym często flegmatyczny i trudno mu uzewnętrznić to wszystko, co w nim drzemie.

Leon lubi ludzi, świetnie czuje się w towarzystwie, bo jest otwarty i wesoły, a kobiety często postrzegają go jako czarusia.

Leon świetnie sprawdzi się w zawodach artystycznych oraz rzemiośle.

