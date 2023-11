Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego i są na emeryturze pomostowej lub na rencie, muszą pilnować swoich zarobków. Chodzi o ustalane przez ZUS limity, powyżej których świadczenie może być obcięte lub nawet całkowicie zawieszone.

Ile wynoszą limity w dorabianiu do emerytury?

Aby bezpiecznie otrzymywać pełną emeryturę, przychód z dorabiania nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Według GUS-u przeciętna pensja w drugim kwartale 2023 roku wyniosła 7005,76 zł - 70.proc to 4904,00 zł. ZUS wyznacza także maksymalne kwoty zmniejszenia świadczenia, które zależą od jego rodzaju:

794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

595,80 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

675,24 zł dla renty rodzinnej dla jednej osoby.

WAŻNE: Limity dorabiania zmieniają się co trzy miesiące, GUS uwzględnia wynagrodzenia publikowane w kolejnych kwartałach. Najnowsze dane za trzeci kwartał tego roku zostaną opublikowane w piątek, 10 listopada.

Kogo nie obowiązują limity dorabiania?

Limity dorabiania nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. ZUS nie zawiesi i nie zmniejszy kwoty wypłacanych im świadczeń.

Od tej reguły jest jednak wyjątek, który dotyczy seniorów, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Jeśli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie wypłacone będzie w niższej kwocie, bez dopłaty do minimum.

O limity nie muszą martwić się także niektórzy renciści, a konkretnie osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.

Bez ograniczeń dorabiać mogą również osoby, które pobierają rentę rodzinną, kwotowo korzystniejszą od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

