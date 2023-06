800 plus. Od kiedy będzie wypłacane?

800 zł na każde dziecko będzie wypłacane od 1 stycznia 2024 roku. Pieniądze miałyby zostać wypłacone do 29 lutego 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024. Skąd takie terminy? Wynika to z konieczności wprowadzenia przez ZUS regulacji technicznych, które mają pomóc w sprawnym obsłużeniu wszystkich spraw, czytamy w uzasadnieniu projektu. Nie jest jednak wykluczone, że rodzice otrzymają świadczenie jeszcze w styczniu, a wyrównanie nie będzie potrzebne.

Rodzice nie muszą składać żadnego wniosku - zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu.

Zobacz też: Ustawa o 800 plus przyjęta przez rząd. Waloryzacja coraz bliżej

800 plus od nowego roku. Pomysł PiS

Zwiększenie wysokości 500 plus ogłosił w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński. Była to jedna z nowości "programowego ula" PiS. Na liście znalazły się również zapowiedzi bezpłatnych leków dla osób 65+ i młodzieży do 18. roku życia oraz zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na państwowych autostradach.

Obecnie z "500 plus" korzysta ponad 6,5 mln dzieci. Od lipca 2019 roku świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do ukończenia 18. roku życia, bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. W ciągu 7 lat funkcjonowania programu "Rodzina 500 plus" do rodzin trafiło ponad 223 mld złotych. Z programu korzysta obecnie ponad 6,5 mld dzieci, czego koszt w 2023 roku wynosi 40,2 mld zł.

Zobacz też: 800 plus. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy

***