Oszuści działają, gdy smacznie śpisz. Rano nie ma po nich śladu, a rachunki biją wszelkie rekordy

Oprac.: Dagmara Kotyra Życie i styl

O tym, że oszuści nigdy nie śpią, wiadomo nie od dziś. Regularnie wymyślają nowe sposoby, by zdobyć łatwe pieniądze. Tym razem zaczęli działać w nocy, a ich ataki są wręcz nie do wykrycia. Telefony ofiar oszustów same zaczynają dzwonić, a połączenia międzynarodowe nabijają horrendalnie wysokie rachunki. Jak to możliwe?

Zdjęcie Jak to możliwe, że telefon sam zaczyna dzwonić? To tzw. oszustwo związane z dzieleniem zysków z połączeń międzynarodowych, czyli IRSF (International Revenue Share Fraud) / 123RF/PICSEL