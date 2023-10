Kierowcy na celowniku oszustów

Fałszywy wnuczek, hydraulik, pan Marek z banku. Pomysłowość oszustów nie zna granic. Wykorzystają każdą okazję, aby przekonać do siebie potencjalne ofiary i zrealizować plan. Tym razem zastawili zasadzkę na kierowców. Wielu z nich, jak donosi CERT Polska, znalazło w ostatnim czasie za wycieraczką swoich samochodów mandaty. Wystawione za nieprawidłowe parkowanie przez Straż Miejską. I chociaż wstawione logo i dane Straży Miejskiej mogą zmylić, to pierwsze co powinno nas już zastanowić to zniżka, jaką rzekomo strażnicy oferują za wpłacenie podanej kwoty w ciągu 24 godzin.

Razem z @CBZCgovPL ostrzegamy przed kampanią z wykorzystaniem QR kodów. Za szybami samochodów znajdują się nieprawdziwe powiadomienia o nieprawidłowym parkowaniu wystawione rzekomo przez Straż Miejską CERT Polska

Zniżka na mandat i kod QR

Na mandacie kierowcy znajdują tylko kilka informacji, więcej szczegółów mogą dowiedzieć się, skanując dołączony kod QR. W rzeczywistości przenosi on użytkownika na fałszywą stronę. - Kod prowadzi do strony wyłudzającej dane logowania do bankowości online. Możecie tak stracić pieniądze! - alarmują przedstawiciele CERT Polska.

Schemat podobny, jak przy innych oszustwach cyberprzestępców. Użytkownik musi podać swoje dane, zalogować się do strony bankowej, czyli przekazać poufne informacje oszustom, dzięki którym szybko przejmą dostępy do kont bankowych.

Oszuści na parkingach. CERT przypomina akcję z Krakowa

CERT przypomina także, że to nie pierwszy raz, gdy obserwuje takie działania oszustów. W lipcu 2023 roku policjanci z Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Komisariatu Policji I w Krakowie otrzymali informacje o fałszywych kodach QR, które pojawiły się na parkometrach w centrum miasta.

Zdjęcie Naklejki z fałszywym kodem QR. Zdjęcie pochodzi z archiwum cbzc.policja.gov.pl / materiały prasowe

- Pomysł sprawców przestępstwa polegał na wyłudzeniu pełnych danych kart płatniczych od kierowców chcących uiścić opłatę za parking w centrum Krakowa - czytamy w oficjalnym komunikacie policji. - Kierowcy poprzez zeskanowanie za pomocą np. telefonu komórkowego kodu QR, umieszczonego na parkometrze, byli przekierowywani na stronę internetową zawierającą logo miasta Krakowa. Tam podawali dane swoich kart płatniczych, które odczytane przez przestępców, były wykorzystywane do nielegalnych płatności - tłumaczą policjanci. Sprawców tego przestępstwa zostali zatrzymani tego samego dnia.

Źródło: CERT Polska, cbzc.policja.gov.pl