Oto cała prawda o kanapce uwielbianej przez Polaków. Silnie uzależnia i rujnuje zdrowie

Burger Drwala dostępny w sieci restauracji McDonald’s to duża, sycąca kanapka, na którą składa się przede wszystkim serowo-bekonowa bułka, kotlet wołowy, panierowany kotlet z sera oraz bekonu. W ofercie jest już w 2014 roku i do dziś powraca po przerwach - w menu jest jedynie przez kilka tygodni w roku. Polacy zawsze z niecierpliwością wyczekują sezonu na Drwala, a w dniu premiery pojawiają się tłumnie w restauracjach, niekiedy czekając w długich kolejkach. Z czego tak naprawdę składa się przysmak mający ogromną rzeszę miłośników? Drwala pod lupę postanowiła wziąć pewna dietetyczka. To, co odkryła wprawiło ją w osłupienie.

Burger Drwala w McDonald’s. Oto czym się zajadamy

Dietetyczka Olga Cygan, które aktywnie prowadzi konto na TikToku, postanowiła prześledzić skład oraz wartości odżywcze uwielbianego przez Polaków Burgera Drwala. Zamieściła w sieci filmik, w którym wyjaśniła jak jego spożycie działa na organizm człowieka. Zacznijmy od tego, że Drwal to prawdziwa bomba kalorii - jedna sztuka ma ich aż 906.

Ponadto drastycznie i w krótkim czasie podnosi poziom cukru we krwi oraz dopaminy. Jak wyjaśnia ekspertka, wszystko to wina wysokiej zawartości syropu glukozowo-fruktozowego.

Po 20 minutach wysoki poziom syropu glukozowo-fruktozowego wzmaga chęć spożycia kolejnej porcji. Substancja ta jest silnie uzależniająca. Po 30 minutach zaczniesz odczuwać silne pragnienie, wynikające ze spożycia dużej ilości sodu. Przez to nerki muszą pracować ciężej, ciśnienie wzrasta, bo serce musi szybciej pompować krew. Po godzinie ciało doznaje szoku, bo zaczyna zdawać sobie sprawę, że pełne strawienie Drwala może zająć nawet trzy dni.

Oto jak wpływa na zdrowie ulubiona kanapka Polaków. Dietetyczka apeluje

Olga Cygan przestrzega przez spożywaniem Burger Drwala. Zdecydowanie nie powinna ona być serwowana regularnie, bo jej składniki niosą fatalne skutki zdrowotne. W odpowiedzi na te informacje, zamieszczone w nagraniu na TikToku posypało się mnóstwo skrajnych komentarzy. Wiele osób w pełni zgadza się z ekspertką, jednak zdaniem niektórych jej uwagi to przesada.

- Bez przesady. To nadal tylko bułka z mięsem, serem i sosem.

- Drwala to się je raz na ruski rok. I nie popada się w paranoję, bo na co dzień spożywa się więcej kcal.

- Wreszcie ktoś powiedział prawdę.

- Pięknie opisane... Dlatego jadłem tylko raz i żałuję - czytamy w komentarzach.

Zdjęcie Mięso jakie wykorzystuje się do przygotowywania tradycyjnych burgerów jest potencjalnie rakotwórcze / 123RF/PICSEL

Jakie są skutki spożywania fast foodów?

Należy pamiętać, że żywność typu fast food jest mocno przetworzona, a jej regularne spożywanie może mieć fatalne skutki dla zdrowia, przed czym stale ostrzegają lekarze oraz dietetycy. Jedzenie tego typu produktów powoduje nie tylko otyłość, ale także przyczynia się do chorób układu krążenia, miażdżycy naczyń krwionośnych czy cukrzycy typu 2. Spożywając żywność przetworzoną wzrasta także ryzyko zachorowania na nowotwory. Serwowanie sobie burgerów lepiej więc ograniczyć do absolutnego minimum, a jeśli jesteś ich ogromnym miłośnikiem, zawsze możesz spróbować samodzielnie przygotować zdrowszą, mniej kaloryczną i bardziej odżywczą wersję.