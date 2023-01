Oto co należy zrobić zaraz po stosunku. Lekarze ostrzegają

Po stosunku, zwłaszcza jeśli pieszczoty odbywały się wieczorem, często mamy ochotę jedynie przytulić się do partnera i zasnąć. Tymczasem, lekarze ostrzegają: panie po zbliżeniu powinny udać się do toalety. Po co? By oddać mocz. Ta praktyka znacząco zmniejsza ryzyko infekcji pęcherza. Warto o niej pamiętać.

Zdjęcie Na ryzyko zakażenia układu moczowego bardziej narażone są kobiety aktywne seksualnie / 123RF/PICSEL