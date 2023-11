Zobacz też: Polarny wir mocno namiesza w pogodzie

Niż Oliver nadchodzi. Przyniesie śnieżyce i mróz

Pogodę w najbliższych dniach będzie w Polsce kształtował niż Oliver. Póki co znajduje się jeszcze nad Oceanem Atlantyckim, ale już wkrótce zacznie się przemieszczać we wschodnim kierunku. Tym samym jego skutki odczujemy już w nocy z poniedziałku na wtorek. Mieszkańcy południowych i południowo-zachodnich województw mogą się spodziewać silnych opadów śniegu.

We wspomnianych regionach może spaść nawet do 10 cm śniegu. Co więcej, niż Oliver przyniesie do Polski mrozy sięgające nawet kilkunastu stopni poniżej zera.

- Noc z poniedziałku na wtorek pochmurna i miejscami opady śniegu. Na południowym zachodzie opady śniegu będą okresami o natężeniu umiarkowanym, powodując przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. W północnej połowie kraju lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Noc będzie na ogół mroźna, zwłaszcza na północnym wschodzie i północy kraju. Temperatura minimalna spadnie tam do poziomu od -12 do -10 st. Celsjusza. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od -5 do -1 st. Celsjusza. W północnej połowie kraju w wielu miejscach pojawią się silne mgły i zamglenia marznące i osadzające szadź - informują synoptycy IMGW.

Zobacz też: Potężna śnieżyca zbliża się do Polski

Będzie zimno. Prognoza pogody 28 listopada - 3 grudnia

Zdjęcie Intensywne opady śniegu w Polsce. To sprawka niżu Oliver / 123RF/PICSEL

We wtorek w całym kraju będzie pochmurno, miejscami prognozowane są opady śniegu. Temperatura wyniesie od -4 st. na południu do 3 st. Celsjusza nad morzem. W środę opady śniegu są prognozowane w całej Polsce. Temperatura wyniesie od - 3 st. Celsjusza na południu do 4 st. Celsjusza nad morzem. Meteorolodzy wskazują, że noc z wtorku na środę będzie mroźna. Ujemne temperatury wystąpią w górach i na północnym-wschodzie. Termometry wskażą do -8 lub -9 st. Celsjusza.

- W środę zachmurzenie będzie zwykle duże, a w wielu miejscach wystąpią słabe opady śniegu. Na więcej przejaśnień można liczyć jedynie na północno-wschodnich krańcach Polski, tam też nie spodziewamy się opadów - informuje IMGW.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, ale opady śniegu, do tego słabe będą możliwe jedynie na Pomorzu.

Drobna zmiana nastąpi w piątek, gdy do Polski zacznie napływać cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze. - W całym kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem, stopniowo przechodzące w deszcz. Przejściowo wystąpią marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -2 st. na północnym wschodzie do 2-3 st. Celsjusza na pozostałym obszarze - prognozuje IMGW.

W sobotę prognozowane są opady deszczu, a w górach i na północnym wschodzie - opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 3 st. Celsjusza, z kolei na Dolnym Śląsku i na Wybrzeżu będzie to od 4 do 5 st. Celsjusza.

- W niedzielę początkowo zachmurzenie umiarkowane, od północnego zachodu wzrastające do dużego i całkowitego, co przyniesie przelotne opady śniegu, a na Pomorzu Gdańskim deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 do 3 st. Celsjusza - czytamy w prognozie pogody opublikowanej przez IMGW.

Zobacz też: Dwucyfrowy mróz i śnieżyce. Niż Oliver w natarciu

***