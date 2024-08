Mimo że terytorialnie należy do województwa świętokrzyskiego, bliżej stąd do Krakowa czy Tarnowa niż do Kielc. Malownicze położenie Opatowca sprawia, że po przyjeździe szybko można zapomnieć, że znajdujemy się w mieście. Oto miejsce, w którym Dunajec wpada do Wisły, a do 2023 roku kursował tu wyjątkowy prom, który pozwalał sprawnie przekroczyć dwie rzeki jednocześnie.