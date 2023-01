Ranking najpopularniejszych imion w 2022 roku jest już dostępny. Polacy upodobali sobie zwłaszcza jedno imię żeńskie - w pierwszej połowie ubiegłego roku otrzymało je 2860 dziewczynek,

Większość imion na liście raczej nie zaskakuje. Jednak w zestawieniu pojawiły się dwa imiona, które do tej pory były uznawane za rzadkie,

Interia stworzyła swój własny "ranking". Zapytaliśmy Polaków o najpiękniejsze ich zdaniem imię dla dziewczynki. Odpowiedzi nieco różnią się od tych, które znalazły się w rankingu popularnych imion 2022.

Reklama

Ponoć kryje się w nim charakter osoby, a jego brzmienie może mieć wpływ na to, jak postrzegają nas inni. Wybór imienia dla dziecka to z pewnością nie lada wyzwanie dla rodziców.

Część z nich stawia na tradycyjne polskie imiona i decyduje się nadać córce imię po babci lub innym członku rodziny. Niektórzy w swoim wyborze kierują się panującymi trendami.

Popularne imiona dla dziewczynek 2022

Zdjęcie Jakie imiona cieszyły się największą popularnością w 2022 roku? Zofia to od lat jedno z ulubionych imion Polaków / 123RF/PICSEL

Jakie imiona cieszyły się największą popularnością w 2022 roku? Spis powstał na podstawie informacji z rejestru PESEL i jest dostępny na stronie dane.gov.pl.

Obejmuje 10 imion, które były najczęściej nadawane dziewczynkom w pierwszej połowie 2022 roku (ranking za drugie półrocze nie został jeszcze opublikowany). Większych zaskoczeń nie ma. Wśród dziewczynek zwyciężyło imię Zofia.

Oto ranking najpopularniejszych imiona dla dziewczynek w 2022 roku:

Zofia - 2860,

Zuzanna - 2832,

Hanna - 2669,

Maja - 2570,

Laura - 2505,

Julia - 2489,

Oliwia - 2241,

Alicja - 2136,

Lena - 2064,

Pola - 2015.

W pierwszej dziesiątce królują przede wszystkim tradycyjne imiona. Jeśli spojrzymy na poprzednie rankingi popularnych imion, możemy uznać to za trend dominujący.

Chociaż większość pozycji raczej nie zaskakuje, to w zestawieniu pojawiły się dwa imiona, które do tej pory były uznawane za rzadkie - chodzi o Polę i Lenę.

Zobacz również:

Już nie Zuzanna. Zmiany w rankingu najpopularniejszych imion w Polsce

Najpopularniejsze imię dla dziewczynki w Polsce. Oznacza lilię

Popularne imiona w polskich miastach w 2022 roku

Zdjęcie Zofia, Zuzanna, Hanna - oto najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w 2022 roku / 123RF/PICSEL

Informacjami o najchętniej nadawanych imionach dzielą się od jakiegoś czasu miejskie urzędy. W stolicy Wielkopolski najchętniej nadawanym imieniem była Pola. Jak poinformował poznański magistrat, na świat przyszło ich 235.

Z kolei w Białymstoku największą popularnością cieszyło się imię Julia - otrzymało je 101 dziewczynek. Nie brakuje imion rzadkich - niektórzy rodzice nazwali swoje córki Letycja czy Milagros.

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że rodzice najczęściej wybierali dla córek imiona Hanna, Zuzanna, Emilia, Zofia, Laura, Julia, Alicja, Maja, Oliwia i Maria.

W Warszawie zwyciężyła Zofia - w 2022 roku takie imię otrzymały 583 dziewczynki.

Zobacz również: Takie imiona nadajemy najczęściej jako drugie. Czołówka zaskakuje?

Zapytaliśmy Polaków o najpiękniejsze imię dla dziewczynki

Zdjęcie Najpiękniejsze imię dla dziewczynki? Wybór czytelników Interii nieco różni się od rankingu popularnych imion / 123RF/PICSEL

Serwis Kobieta Interia zrobił swój własny "ranking" imion. Zapytaliśmy Polaków, które imiona dla dziewczynek są ich zdaniem najpiękniejsze. Propozycje, które pojawiły się pod postem zdecydowanie różnią się od imion, które cieszyły się w Polsce największą popularnością. Jednak i wśród tych imion nie zabrakło Zofii czy Zuzanny.

Oto imiona, które wymienili internauci:

Agata,

Małgorzata,

Klara,

Kalina,

Jagoda,

Rozalia,

Łucja,

Emma,

Anna,

Wiktoria,

Blanka,

Karolina,

Zuzanna,

Zofia,

Marcelina,

Kornelia,

Kaja,

Patrycja,

Paulina,

Agnieszka,

Marianna,

Laura,

Izabela,

Alicja,

Roksana,

Anastazja,

Natalia,

Edyta,

Irena.

Jeden z internautów stwierdził natomiast, że to "imię Kunegunda wymiata".

Jakie imię dla dziecka? "To słowo jest jak mantra"

Czytelniczki i czytelnicy podzielili się również swoimi spostrzeżeniami na temat nadawania imion dzieciom. Jak wybrać imię dla dziecka? Co powinno o tym decydować? Oto wybrane komentarze czytelniczek i czytelników Interii:

"Dokładnie tak, takie jakie podoba się rodzicom, ale mnie podobają się imiona moich córek: Agata i Małgorzata oraz imię wnuczki: Klara",

"To jest kwestia gustu. Każdemu może się podobać inne",

"Każde, które się ładnie wymawia",

"Wybór imienia jest zawsze dyskusyjny ale i bardzo ważny, jest jak mantra. To słowo słyszymy całe nasze życie. Imienia dla córki szukałam pół roku, wybrałam trzy, nie mogłam się zdecydować na jedno i uznałam że kiedy zobaczę moje dziecko po narodzinach, wtedy będę wiedziała które imię jest jej Ii tak się stało",

"Każde imię jest piękne jak się pięknie i z miłością do dziecka mówi",

"Bolencjusz, Atomizer, Paragon... Jak czytam niektóre imiona w stylu Dżesiki i Brajanka , które to w późniejszym czasie wstydzą się swoich imion, to proponuję nowe, nie oklepane oryginalne nazwy (...). Jest tyle pięknych polskich imion, niektóre zapomniane, z czasem wracają do łask. A najpiękniejszym ponadczasowym imieniem jest Anna, Maria, Magdalena i wiele, wiele innych",

"Każde polskie jest piękne. Nie liczę średniowiecza. Ale np. Isaura to dramat",

"Każdemu podoba się inne imię. Jedni zachwycają się Anną inni Kingą a jeszcze inni Weroniką".

***