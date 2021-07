Wyobrażenia vs. rzeczywistość

Jak powinien wyglądać plac zabaw ulokowany na miejskim osiedlu? Zapewne większość z nas na to pytanie odpowiedziałaby podobnie: mnóstwo kojącej zieleni, huśtawki, duże piaskownice, drabinki do wspinaczki. Mogłoby się wydawać, że zaprojektowanie funkcjonalnego placu zabaw, który spodoba się najmłodszym, wcale nie jest trudne. Rzeczywistość weryfikuje jednak to przeświadczenie bardzo szybko. Mini placyki wyłożone kostką brukową i ogrodzone grubym płotem nikogo już nie dziwią. Coraz częściej możemy spotkać również place zabaw pośrodku parkingów samochodowych. Kratki wentylacyjne obok kolorowych zjeżdżalni stają się normą. Jak pokazują Internauci, absurdalność przekracza wszelkie granice.

Na placu zabaw, jak w piekarniku

Na osiedlu Harmonia Oliwska w Gdańsku znajduje się bardzo nietypowy plac zabaw. Na pierwszy rzut oka jego forma może wydawać się atrakcyjna. Wysoka i wąska konstrukcja przyciąga wzrok zarówno dorosłych, jak i spragnionych zabawy dzieci. Atrakcje - głównie wspinaczkowe - zamknięte są jednak w przeźroczystych płytach z tworzywa sztucznego. Jakby tego było mało, konstrukcję wieńczy metalowy dach w ciemnym kolorze. Ponadto, pionowy plac zabaw postawiono na betonie.

Chociaż na ścianach gdzieniegdzie znajdują się otwory, są one zbyt małe, by mówić o jakiekolwiek wentylacji. Powietrze nie ma szans na swobodny przepływ. W konsekwencji, gdy temperatura na zewnątrz wzrasta, pionowy plac zabaw zamienia się z nagrzane pudełko. Biorąc pod uwagę to, że dzieci najwięcej czasu spędzają na dworze późną wiosną i latem - pomysł na taką formę osiedlowej atrakcji wydaje się niedorzeczny. Ryzyko przegrzania jest naprawdę wysokie, zwłaszcza że podczas fizycznego wysiłku maluchy męczą się i pocą. Zajęte wspinaczką mogą zbyt późno zdać sobie sprawę z tego, że ogarnia je senność i nadmierne zmęczenie. Wówczas może dojść do tragedii, zwłaszcza w przypadku zabawy na wysokości.

Przepisy nie pomagają...

Czy taki plac zabaw powinien powstać? Gdyby atrakcja znajdowała się w większym, być może klimatyzowanym pomieszczeniu, z pewnością byłaby ciekawą i rozwijającą formą rozrywki. Problemem jest jednak kontrowersyjna lokalizacja. Konstrukcja stoi bowiem w pełnym słońcu. Winne są obowiązujące w Polsce przepisy - miejscami zbyt ogólne i niejasne.

Mikroplace to już plaga!

W 2019 roku głośno było o placu zabaw, który powstał we Wrocławiu na ul. Pakosławskiej. Wydzielona przestrzeń była tak mała, że starczało miejsca jedynie dla dwójki dzieci. Na ogrodzonych płotem kilku metrach kwadratowych najwięcej płaszczyzny zajmowała drewniana ławka, na której przeważnie siedzą rodzice i obserwują, jak bawią się ich pociechy. Maluchy mogły korzystać jedynie z dwóch niewielkich koników bujanych. Przestrzeni zielonej i cienia w razie upalnych dni, oczywiście brakowało.

Zdjęcie Rodzice są bezradni wobec patodeweloperki, ale największe straty i tak na końcu ponoszą dzieci... / 123RF/PICSEL

Piaskownica bez piasku

Bywa również i tak, że chociaż podłoże placu zabaw wyścielone jest trawą, nie ma na niej żadnych atrakcji dla osiedlowych dzieci. Na jednym z krakowskich osiedli pośród zielonej przestrzeni postawiono jedynie drewnianą piaskownicę - niestety bez piasku. Internauci w komentarzach żartują, że miejsce przypomina ubogi spacerniak więzienny. Porównanie można byłoby uznać za śmieszne, gdyby nie było aż tak prawdziwe.

Pato-place - dlaczego jest ich coraz więcej?

Dlaczego pato-place są coraz częstszym zjawiskiem? Czy wynika to z lenistwa deweloperów, którzy nie dbają o rozwój i bezpieczną rozrywkę dzieci? Przyczyną są głównie ceny nieruchomości, które od lat, nieustannie rosną. Na zakup mieszkań nie brakuje chętnych - osób, które chcą założyć rodzinę i "iść na swoje", a także majętnych ludzi, pragnących ulokować swój kapitał. Deweloperzy chcą wykorzystać każdy metr kwadratowy, więc do przestrzeni podchodzą bardzo oszczędnie. Dlaczego decydują się na place zabaw, skoro ewidentnie brakuje na nie miejsca? Często pytają o nie młode małżeństwa i obiecuje je konkurencja. Chociaż na wizualizacji wyglądają pięknie i przestronnie, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.

Zdjęcie Place zabaw mają służyć rozwijaniu kreatywności i być miejscem, w którym dzieci mogą bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu / 123RF/PICSEL

Nierzadko zbulwersowani mieszkańcy wysyłają skargi i zażalenia, nie godząc się na kuriozalne miejsca placów zabaw. W Krakowie przy ul. Bobrzeckiej 1 nieopodal miejsca, w którym bawią się dzieci z pobliskich domów wielorodzinnych i bloków kilka lat temu powstał parking samochodowy. Urzędnicy, zasłaniając się przepisami, nie widzieli w tym żadnego problemu. Tłumaczyli, że regulaminowe 10 metrów odległości zostało uwzględnione podczas planowania przedsięwzięcia. Rzeczywistość często weryfikuje jednak słuszność przepisów. Zaniepokojeni rodzice nie mogli uwierzyć, że ich pociechy będą wdychały szkodliwe spaliny wydobywających się z rur wydechowych, ponieważ pozwalają na to obowiązujące normy.

