Według badania opublikowanego w poniedziałek w czasopiśmie "Nature Climate Change" w ciągu najbliższych trzech dekad "rekordowe" fale upałów mogą występować na całym świecie od dwóch do siedmiu razy częściej niż w ciągu ostatnich 30 lat. Jest to oczywiście efekt zmian klimatycznych. Z badania wynika, że jeśli utrzymają się obecne trendy emisji gazów cieplarnianych, to po roku 2050 takie gorące okresy mogą pojawiać się nawet do 21 razy częściej. "Nie widzieliśmy jeszcze nic, co byłoby zbliżone do najbardziej intensywnych fal upałów możliwych w dzisiejszym klimacie, nie mówiąc już o tych, które możemy zobaczyć w nadchodzących dekadach" - powiedział współautor badania, dr Erich Fischer z Politechniki w Zurychu.

Reklama

Na potrzeby badania naukowcy wykorzystali modelowanie klimatu, aby obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia rekordowych upałów, które trwały co najmniej siedem dni i znacznie przekroczyły wcześniejsze rekordy. Dr Fischer uważa, że społeczeństwa świadome istnienia zmian klimatycznych muszą być gotowe na takie ekstrema. "Za każdym razem, gdy rekordowe temperatury lub opady znacznie przekraczają to, czego doświadczyliśmy w ciągu naszego życia, zazwyczaj wtedy jesteśmy nieprzygotowani i szkody są największe" - wskazał.

W badaniu wskazano też, że jeśli emisje gazów cieplarnianych zostaną drastycznie ograniczone, prawdopodobieństwo wystąpienia fal upałów pozostanie wysokie, ale szanse na przekroczenie rekordów ostatecznie spadną z biegiem czasu.

Badanie zostało opublikowane w momencie, gdy naukowcy z Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu rozpoczynają dwutygodniowe spotkania online, aby sfinalizować swoją kolejną globalną ocenę nauki o klimacie.

Wideo Ekologicznie: Zbieramy-nie wyrzucamy!

***

Zobacz także:



Pożar trawi Sardynię. Włosi proszą o pomoc!