Kontrowersyjny związek Pauliny i Jakuba Rzeźniczaków. Miłość, która przeszła wiele

Związek Pauliny Rzeźniczak i Jakuba Rzeźniczaka od początku budził spore kontrowersje. Ich miłość urosła na kanwie poprzedniego związku piłkarza z Magdaleną Stępień, którą sportowiec miał zostawić, gdy ta była w ciąży.

Magdalena Stępień skomentowała ślub Rzeźniczaka! Tragiczny los syna Jakuba Rzeźniczaka w kontekście jego związku z Pauliną również nie przeszedł bez echa. Kilka tygodni po śmierci chłopca, który zmagał się z nowotworem, Paulina i Jakub wzięli ślub, co w większości nie spotkało się z pozytywnym odbiorem społeczeństwa.

Oni jednak starali się budować swoje szczęście na nowo. Jednak nie obywa się to bez przeszkód, w udzielonym Żurnaliście wywiadzie Jakub Rzeźniczak wyznał, że fala hejtu jaka ich zalała, śmierć synka piłkarza odcisnęły piętno na ich związku. Dodatkowo Jakub Rzeźniczak roniąc łzy wyznał, że czas ten był wyjątkowo dla nich trudny w związku z utratą ciąży.

Ta informacja wywołała spore zamieszanie w mediach i falę komentarzy. Tym razem para jednak zaskoczyła fanów radosnymi wiadomościami.

Wieści, które... nie były zaskoczeniem?

10 września 2023 roku w mediach społecznościowych Jakuba i Pauliny pojawiły się zdjęcia, na których para przytulając się do siebie pokazuje zdjęcia USG, ogłaszając, że ich rodzina niedługo się powiększy.

Plotki o ciąży Pauliny Rzeźniczak jednak krążyły już o wiele wcześniej, a podejrzenia pojawiały się nawet w komentarzach pod nowymi zdjęciami żony piłkarza. Wówczas para zbywała te plotki żartami.

Jednak plany utrzymania ciąży w tajemnicy zmieniła nieco była ukochana sportowca, Magdalena Stępień, zdradzając na swoim Instastories, że o ciąży nowej partnerki Jakuba Rzeźniczaka wie od dawna.

Dlatego ogłoszenie ciąży przez samych zainteresowanych nie było już tak wielkim zaskoczeniem.

Przyszli rodzice dziękują fanom za wsparcie. Wzruszające słowa

Mimo problemów z ogłoszeniem ciąży, Paulina i Jakub Rzeźniczak otrzymali wiele ciepłych słów od fanów, a w komentarzach posypały się gratulacje.

Z tej okazji przyszli rodzice postanowili podziękować swoim obserwatorom za ogrom ciepła, jaki od nich otrzymali i opublikowali nagranie, na którym Paulina trzymając się za ciążowy brzuszek radośnie chodzi po plaży wraz z Jakubem, który nie szczędzi jej czułości.

"Dziękujemy Wam bardzo za każde słowo, jest tego tyle, że nie jesteśmy w stanie odpisywać... Chcemy dzielić się naszym szczęściem i cieszymy się, że tak wielu z Was nas wspiera. My tworzymy naszą historię, teraz do niej dołączy mały cud, nie możemy się doczekać żeby pokazać mu świat i dać bezgraniczną miłość. Kochajcie się i wspierajcie każdego dnia, czasem nie jest łatwo, ale dobre dni przychodzą i warto na nie czekać" - napisali małżonkowie pod nagraniem.