Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka to para w show-biznesie, która budzi sporo kontrowersji. Piłkarz miał związać się z kobietą, gdy jego poprzednia partnerka była w zaawansowanej ciąży. Później w osamotnieniu rodziła i przechodziła połóg, gdy sportowiec już układał sobie szczęśliwe życie z Pauliną Nowicką.

Jakub Rzeźniczak ponownie żonaty! Kim były jego poprzednie partnerki?

Syn Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka nie żyje Zdumienie budził także fakt, że para rozwijała swój związek w czasie, gdy syn Rzeźniczaka otrzymał tragiczną diagnozę - guz wątroby. Dlatego nic dziwnego, gdy cztery miesiące po śmierci dziecka na profilach piłkarza i jego nowej wybranki niespodziewanie 29 listopada pojawiły się ślubne zdjęcia.

Okazało się, że Rzeźniczak i Nowicka postanowili pobrać się na Florydzie w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół i przypieczętować w ten sposób swój kontrowersyjny związek.

W sieci natychmiast zawrzało i nie każdy złożył życzenia szczęścia na nowej drodze życia. Wiele osób wyraziło w komentarzach pod zdjęciami swoją dezaprobatę w związku z tak szybkim ślubem po tragicznej śmierci dziecka Rzeźniczaka.

"Ciekawe kiedy będzie następna zdrada albo zostawienie następnej kobiety w ciąży", "Ze względu na szacunek do matki zmarłego dziecka to zdjęcie nie powinno się pojawić w sieci", "No gratulacje....ale czy to był odpowiedni moment na ślub... ledwo co pochowałeś syna" - pisali fani.

O ślubie wypowiedziała się także jedna z byłych partnerek kochliwego piłkarza, która ma z nim córeczkę Inez.

"Nie wiedziałam o ślubie. Jakub mnie nie poinformował, a ja nie śledzę jego życia uczuciowego, bo to od zawsze jest pełne zwrotów akcji i zwyczajnie nie interesuje mnie to. Inez nie miała okazji poznać aktualnej partnerki ojca. Jak dotąd nie wyrazili chęci spotkania z naszą córką, mimo że jest już świadoma pewnych spraw. Nie pozostaje mi nic innego, jak mówić córce, że tata ma teraz dużo spraw na głowie i mieszka daleko" - powiedziała Ewelina Taraszkiewicz w rozmowie z JastrząbPost.

Wiele przeciwności losu jednak nie sprawiły, że nowożeńcy mieliby nie cieszyć się swoim szczęściem, a dodatkowo w sieci pojawiła się obszerna relacja z ich wyjątkowego dnia.

Piękna suknia Pauliny Nowickiej oraz wesele pełne przepychu i luksusu

To, co zwraca uwagę w pierwszej kolejności, to piękna suknia Pauliny Nowickiej. Trzeba przyznać, że Panna Młoda wyglądała zjawiskowo w zwiewnej, pokazującej nieco więcej, sukni ślubnej. Prześwitujący gorset oraz tiulowy dół ze sporym rozcięciem ukazywały wszelkie atuty wybranki Rzeźniczaka.

Para pobrała się na plaży i towarzyszyła im najbliższa rodzina oraz przyjaciele. Państwo młodzi oraz ich weselni goście zadbali o to, by w sieci pojawiła się obszerna relacja z ich szczęśliwego dnia.

I tak nowożeńcy pochwalili się obrączkami siedząc już jako małżeństwo w aucie w drodze na wesele, gdzie przepychu i bogactwa nie brakowało. Wśród gości był znany chirurg plastyczny gwiazd - Krzysztof Gojdź, który z chęcią publikował nagrania z wesela w swoich mediach społecznościowych.

Widać na nich doskonałą zabawę, tańce Rzeźniczaka i Nowickiej, weselny tort i inne atrakcje tego wieczoru. Uśmiechy zaś nie schodziły z twarzy uczestników zabawy.

Zdjęcie Krzysztof Gojdź był jednym z gości weselnym Pauliny Nowickiej i Jakuba Rzeźniczaka / Instagram/ @drchrisgojdz / Instagram

