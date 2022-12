Niespodziewany ślub Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej. Komentarze mówią same za siebie

Wiadomość o nagłym ślubie Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej zaskoczyła wielu. Nie tylko media i fani byli zdumieni tym faktem, ale też byłe partnerki piłkarza.

Jakub Rzeźniczak ponownie żonaty! Kim były jego poprzednie partnerki?

Magdalena Stępień skomentowała ślub Rzeźniczaka!

Tak wyglądał ślub Jakuba Rzeźniczaka! Przepych, bogactwo i dobra zabawa

Córka sportowca z romansu z Eweliną Taraszkiewicz, do tej pory nie wie, że ojciec ma nową żonę. To jednak nie przeszkadzało młodej parze cieszyć się szczęściem i wyjątkowym dniem, ale najwidoczniej przykre komentarze zaczęły denerwować Rzeźniczaka.

Pod ślubnymi zdjęciami można było znaleźć wiele nieprzychylnych słów internautów odnoszących się do decyzji o ślubie w tak krótkim czasie po śmierci Oliwiera, a także życzenia, lecz nie szczęścia na nowej drodze życia, a tego, by karma wróciła do piłkarza i jego wybranki.

O ile sporo komentarzy było wyłącznie wyrażeniem opinii na temat nieadekwatnego do sytuacji zdaniem komentujących zachowania piłkarza, tak pojawiły się też niezwykle obraźliwe dla nowożeńców.

Najwidoczniej Jakub Rzeźniczak miał już dość oceny jego zachowania i choć do tej pory milczał, postanowił odpowiedzieć na kilka komentarzy pod ślubnymi zdjęciami.

Rzeźniczak i Nowicka nie wytrzymali. Oto, co odpisali internatom

"Magda zła, bo obnosi się ze swoją żałobą. Kuba zły, bo nie pokazuje żałoby. Ludzie, Opamiętajcie się!! Skupcie się na swoim życiu. Co za mentalność, wszyscy eksperci od analizy życia i zachowań innych..." - napisała jedna z internautek pod zdjęciem Rzeźniczaka i Nowickiej.

Wówczas na ten komentarz postanowił odpowiedzieć piłkarz krótkimi słowami:

"Czemu tak niewiele ludzi potrafi myśleć jak Pani. W punkt" - skomentował Jakub Rzeźniczak słowa fanki.

Zaś na komentarz, w którym internautka wyznała, że w swoim życiu nie spotkała się z sytuacją, by matka, czy ojciec w cztery miesiące po śmierci dziecka, brali ślub i bawili się w najlepsze, Jakub Rzeźniczak odparł ostro:

"Ilu znasz takich rodziców? Pewnie zero, więc żegnam".

Niespodziewanie milcząca do tej pory nowa żona Rzeźniczaka też postanowiła się wtrącić, pisząc: "nie znasz historii, to się nie wypowiadaj", tak samo jak na słowa innej internautki "Dno i metr mułu", odparła krótko: "to do widzenia, inne konta polecam".

Jak widać sytuacja zaczyna irytować nowożeńców, którzy powoli odpowiadają na nieprzychylne słowa internautów. Jak długo potrwa ta sytuacja? Czas pokaże.

