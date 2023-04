Spis treści: 01 Terlikowski: "Seksualne wykorzystanie"

Szokujący film z Dalajlamą w roli głównej wywołał skandal. Nagranie powstało w Indiach 28 lutego podczas uroczystości na wzgórzu w mieście Dharamsala, ale dopiero teraz zostało udostępnione w mediach społecznościowych.

Widzimy, jak do religijnego przywódcy podchodzi dziecko i pyta, czy może go przytulić. 87-letni mężczyzna zaprosił go na scenę, przytulił i poprosił o to, by pocałował go w policzek. Następnie wskazał mu swoje usta, pociągnął za brodę i pocałował. Na końcu wystawił język i powiedział: "ssij mój język".