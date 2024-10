Niektórzy użytkownicy internetu zauważają również, że promowane jest kupowanie nadmiernych ilości jedzenia. Osoby naśladujące ten trend wyłącznie z powodów estetycznych mogą nabywać produkty, których nie potrzebują lub nie są w stanie wykorzystać na czas, co prowadzi do marnowania żywności. Podobnie jak w przypadku innych trendów na platformach społecznościowych, tego typu filmy mogą kreować nierealistyczne wyobrażenia o idealnym wyglądzie lodówki czy spiżarni. To może wywoływać presję oraz prowadzić do niepotrzebnych porównań z innymi. Dążenie do wpisania się w ten trend może też okazać się kosztowne, zwłaszcza gdy wiąże się z zakupem drogich produktów markowych lub specjalnych pojemników, które są często pokazywane w takich materiałach.