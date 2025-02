Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W środę duże zachmurzenie, a na większe rozpogodzenia mogą liczyć mieszkańcy południowego wschodu. Prognozowane są przelotne opady deszczu. Sucho będzie jedynie na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie.

Temperatura maksymalna od ok. 5 st. C na północnym wschodzie, wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich do 9 st. C w centrum i 12 st. C miejscami na południu - informuje IMGW.

W nocy przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Najzimniej będzie na wschodzie Polski, gdzie termometry wskażą -1 st. C.

We czwartek większe przejaśnienia możliwe na północnym zachodzie. Niemal w całej Polsce może przelotnie padać deszcz. Na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich, natomiast na zachodzie do 9 st. C.

"W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na obszarach podgórskich i w górach także śniegu. Na południu i południowym wschodzie opady okresami o umiarkowanym natężeniu i tam suma opadów do 12 mm" - wskazują specjaliści z IMGW.

W piątek bez większych zmian w pogodzie. Nadal duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a w górach spadnie śnieg. Będzie jednak nieco chłodniej, bowiem temperatura maksymalna wyniesie do 7 st. C.

Dodania temperatura sprawi, że pokrywa śnieżna szybko zniknie Wojciech Strozyk/REPORTER East News

Meteorologiczna wiosna z opadami śniegu

W sobotę zacznie się pierwszy dzień meteorologicznej wiosny, ale w Polsce zrobi się zimowo. Prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 1 st. C do 6 st. C, zatem śnieg zacznie szybko topnieć.

Niewykluczone, że w niedzielę pogoda się poprawi - zwłaszcza na zachodzie kraju. Więcej chmur na wschodzie i tam możliwe opady śniegu. Najchłodniej w obszarach podgórskich i na wschodzie, od 1 st. C do 4 st. C, a najcieplej na zachodzie, do 6 st. C - wskazuje IMGW.

Urszula Szybowicz: Emocje odróżniają nas od innych istot i ja bym się ich nie bała INTERIA.PL