Najbliższa zmiana czasu, tym razem z zimowego na letni odbędzie się z 29 na 30 marca 2025 r. Zmiana czasu na letni odbywa się z 2:00 na 3:00, czyli przesuwamy wskazówki o pełną godzinę do przodu . To z kolei oznacza, że teoretycznie będziemy spać godzinę krócej.

Wracając jeszcze do Niemiec i konfliktu zbrojnego, zaoszczędzona energia miała być przeznaczana przede wszystkim do produkcji broni.

Od kilku lat dyskutuje się o potrzebie zniesienia obowiązku zmiany czasu , a zwolennicy takiego rozwiązania argumentują, iż przestawianie wskazówek zegarków nie znajduje obecnie uzasadnienia ekonomicznego i negatywnie wpływa na zdrowie poprzez rozregulowanie zegara biologicznego . To z kolei ma się przyczyniać do poważnych problemów ze zdrowym snem i zaburzeniami koncentracji .

"Uznajemy to jako ważny temat społeczny, gospodarczy. Możliwości, które stwarza nam prezydencja, dają dobrą sposobność do przekonania naszych partnerów, aby to zostało przez instytucje europejskie przeprowadzone. To się w pewnym momencie tam zatrzymało. Parlament Europejski zrobił swoje, Komisja Europejska się wypowiedziała. Dzisiaj musimy ten proces dokończyć" - stwierdził Paszyk i dodał, że taki proces decyzyjny jest możliwy do przeprowadzenia w ciągu pół roku.