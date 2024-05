Kofeina to aktywny składnik kawy, który odpowiada za to, że po wypiciu tego napoju czujemy się mniej senni i mamy więcej energii do działania. Zawartość kofeiny w kawie jest różna i waha się od 50 mg do 400 mg w zależności od rozmiaru napoju i jego intensywności. Ogólnie przyjmuje się jednak, że przeciętna filiżanka kawy (250 ml) ma około 140 mg kofeiny.

Dzienny limit filiżanek kawy

Życie i styl Dlaczego po kawie chce mi się spać i czuję zmęczenie? Oto odpowiedź

Stosowana na czczo poprawia trawienie i wpływa na wygląd skóry. Jedna łyżka wystarczy

Kilka sztuk dziennie wystarczy. Uruchomią spalanie tłuszczu na najwyższych obrotach

Ożywia, ale nie podnosi ciśnienia jak kawa. Zaparzysz ją nawet kilka razy Według FDA (Food and Drug Administration) maksymalna ilość kofeiny na dzień, która jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, wynosi 400 mg, co odpowiada czterem filiżankom czarnej kawy. Choć ta wartość nie jest duża, to według statystyk i tak mało kto wypija tak dużo kawy. Większość badanych spożywa bowiem od 2 do 3 filiżanek dziennie.

Zastanawiając się nad tym, ile kofeiny przyjmujemy każdego dnia, należy wziąć pod uwagę, jaki rodzaj kawy pijemy na co dzień. Napój, który został przygotowany z 60 ml espresso z ekspresu, będzie zawierał około 125 mg kofeiny, a z ziaren parzonych około 50 mg. Jeszcze inaczej sprawa wygląda, kiedy mówimy o kawie rozpuszczalnej. W tym przypadku jedna filiżanka takiego naparu będzie zawierać 30-90 mg w zależności od jakości kawy.

Reklama

Przeczytaj też: Stosowana na czczo poprawia trawienie i wpływa na wygląd skóry. Jedna łyżka wystarczy

Czy kawa jest zdrowa?

Często pojawia się również pytanie, czy jakakolwiek ilość kofeiny jest zdrowa. Według Franka Chu z Departamentu Odżywiania Uniwersytetu Harvarda umiarkowane picie kawy ma pozytywny wpływ na zdrowie. Może ona m.in. zapobiegać cukrzycy drugiego stopnia, nowotworom wątroby, chorobie Parkinsona i problemom sercowym.

Należy jednak mieć na uwadze, że kiedy przekroczymy zdrowe normy kofeiny (ponad 4 filiżanki dziennie), możemy już mówić o negatywnym wpływie tej substancji na nasz organizm. Możemy to zauważyć, kiedy pojawiają się bóle głowy, zmęczenie, problemy z koncentracją, spadek motywacji, rozdrażnienie, bezsenność czy stany lękowe.

Zdjęcie Zastanawiając się nad tym, ile kofeiny przyjmujemy każdego dnia należy wziąć pod uwagę, jaki rodzaj kawy pijemy na co dzień. / 123RF/PICSEL

Kofeina znajduje się nie tylko w kawie

Chociaż 4 filiżanki kawy (400 mg) dziennie to bezpieczna ilość dla organizmu, eksperci zwracają uwagę na jeden istotny szczegół. Trzeba pamiętać, że kofeina zawarta jest nie tylko w kawie, lecz także w herbacie czy napojach gazowanych typu cola. Jeśli więc pijemy je na co dzień w te same dni, co kawę, musimy mieć świadomość, że o wiele szybciej możemy osiągnąć maksymalną ilość kofeiny w naszym organizmie.

Przeczytaj też: Kto nie powinien pić kawy z mlekiem? Dla jednej grupy jest zakazana

Dlatego zgodnie z zaleceniami ekspertów lepiej rozsądnie dobierać źródło wielkości swojej dziennej dawki kofeiny i ograniczyć się do 2-3 filiżanek dziennie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria