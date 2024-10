Z dodatkiem mleka lub "mała czarna". Uzupełniona szczyptą cynamonu lub wzmocniona smakiem anyżu. Pita z samego rana po to, by wejść w nowy dzień z energią lub celebrowana z prawdziwym namaszczeniem - tak, by przerwa na nią stała się codziennym rytuałem. Kawa , w zależności od osoby, która po nią sięga, niejedno ma imię. Każdorazowo jednak, zupełnie wbrew pozorom, może zamienić się w napój dodający zdrowia .

Co daje dodanie oliwy do kawy? Nieoczywiste połączenie okazało się hitem

Oliwa z oliwek, nazywana "płynnym złotem", uznawana jest za jeden z najzdrowszych tłuszczów roślinnych . Obfita w witaminy i składniki mineralne wpływa na kondycję układu sercowo-naczyniowego, wspomagając obniżenie ciśnienia krwi czy korzystnie wpływając na poziom cholesterolu. Spożywana regularnie może też obniżyć ryzyko demencji i choroby Alzheimera. Co jednak stanie się, gdy dodamy ją do kawy?

Jedni uważają, że kawa z dodatkiem oliwy zapewnia uczucie sytości na dłużej. Inni twierdzą, że dodanie tłuszczu ma spowalniać wchłanianie kofeiny do organizmu, przez co również przedłużać jej działanie. Kolejni zaś podkreślają, że oliwa łagodzi kwasowość kawy - przez co napoju nie trzeba już słodzić. Naukowcy nie mają jednak konkretnych badań, które potwierdzałyby te przypuszczenia. Opierają się jednak na analizie składu kawy i oliwy osobno - zwracając uwagę, że dodanie jej do napoju może być sprytnym sposobem na zapewnienie sobie odpowiedniej dawki oliwy dziennie. Ale nie tylko.