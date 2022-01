Nasz organizm składa się w ok. 60-70 proc. z wody. Co ciekawe, w organizmach mężczyzn zawartość wody jest o kilka procent większa niż w ciałach kobiet. Zaraz po tlenie, woda jest najpotrzebniejszym nam do życia składnikiem.

Woda jest niezbędna do właściwego przebiegu procesów trawienia, stanowi rozpuszczalnik dla składników mineralnych, witamin C i B, hormonów i enzymów. Woda mineralna jest też zwykle źródłem między innymi wapnia, magnezu, potasu i sodu.



Duży niedobór wody w organizmie zaczyna być odczuwalny już po kilkunastu godzinach i towarzyszą mu upośledzone wydzielanie śliny i wysychanie jamy ustnej, rozdrażnienie, bezsenność, zaczerwienienie skóry, utrata apetytu, osłabienie sił fizycznych, zaburzenia koordynacji.

Woda a piękna cera

Nawet jednak w przypadku mniejszych, ale długotrwałych niedoborów wody mogą pojawić się przykre efekty. Jeśli nie jesteśmy odpowiednio nawodnieni, można to łatwo poznać po kondycji naszej skóry — traci jędrność i elastyczność, staje się szorstka, szarzeje, pojawiają się plamy i przebarwienia, pojawiają się zmarszczki i wypryski, skóra jest podatna na podrażnienia i uszkodzenia, trudniej się goi i jest narażona na alergie.

